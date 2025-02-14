Зеленский и вице-президент США проводят встречу в Мюнхене
Киев • УНН
В Мюнхене началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом.
В Мюнхене началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, сообщает УНН.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с вице-президентом США Джей Ди Венсом может состояться сегодня или завтра, в зависимости от обстоятельств.
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Венс планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.