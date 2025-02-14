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15:10 • 100749 просмотра

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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 112441 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 113058 просмотра

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Зеленский раскрыл ожидания от 16-го пакета санкций ЕС против рф

Зеленский раскрыл ожидания от 16-го пакета санкций ЕС против рф

Киев  •  УНН

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Украина ожидает от нового пакета санкций ЕС ограничений против российской нефти и теневого флота. Зеленский обсудил этот вопрос с премьер-министром Дании во время встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает от 16-го пакета санкций Евросоюза ограничений против российской нефти, теневого флота, а также капитанов и членов экипажей. Об этом глава государства заявил после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

Ожидаем, что 16-й пакет санкций ЕС будет касаться российской нефти и всего теневого флота, а также капитанов и членов экипажей 

- отметил Зеленский.

Он также поблагодарил за датскую модель прямых инвестиций в украинское оборонное производство, которая уже год успешно реализуется.

Кроме того, Зеленский сообщил, что во время встречи речь шла о координации с партнерами, усилении оборонной поддержки, противодействии российскому теневому флоту и сохранении единства Европы ради справедливого и прочного мира.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил оборонную поддержку с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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