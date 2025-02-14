Зеленский раскрыл ожидания от 16-го пакета санкций ЕС против рф

Украина ожидает от нового пакета санкций ЕС ограничений против российской нефти и теневого флота. Зеленский обсудил этот вопрос с премьер-министром Дании во время встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает от 16-го пакета санкций Евросоюза ограничений против российской нефти, теневого флота, а также капитанов и членов экипажей. Об этом глава государства заявил после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН. Ожидаем, что 16-й пакет санкций ЕС будет касаться российской нефти и всего теневого флота, а также капитанов и членов экипажей - отметил Зеленский. Он также поблагодарил за датскую модель прямых инвестиций в украинское оборонное производство, которая уже год успешно реализуется. Кроме того, Зеленский сообщил, что во время встречи речь шла о координации с партнерами, усилении оборонной поддержки, противодействии российскому теневому флоту и сохранении единства Европы ради справедливого и прочного мира. Напомним Президент Украины Владимир Зеленский обсудил оборонную поддержку с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.