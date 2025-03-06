Президент Литви перед самітом наполягає на встановленні дати вступу України до ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа знову запропонував встановити орієнтовну дату вступу України до ЄС – 1 січня 2030 року, про що заявив, прибувши на саміт ЄС по обороні Європи та Україні, пише УНН.

Для мене також важливо підтримати Україну політично, тому я запропонував встановити орієнтовну дату членства України в ЄС, наприклад, 1 січня 2030-го - сказав Науседа.

Як зазначає Euractiv, "країни Балтії наполягали на тому, щоб це було включено до підсумків саміту, але поки що цього не було".

Науседа також сказав, що Вільнюс "оцінив" нещодавню пропозицію Європейської комісії щодо оборони, але підкреслив, що його країні "потрібен буде більш гнучкий підхід до витрат на оборону" в пакті стабільності та зростання ЄС, оскільки вона планує витрачати 5-6% ВВП на оборону в найближчому майбутньому.

Він вказав, що "час вагань закінчився". "Ми маємо посилити обороноздатність Європи та посилити підтримку України вже зараз", - зазначив Науседа у X.

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