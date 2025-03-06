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Президент Литвы перед саммитом настаивает на установлении даты вступления Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 13813 просмотра

Гитанас Науседа призывает не терять время и усилить обороноспособность Европы и поддержку Украины. Президент Литвы предлагает определить дату вступления Украины в ЕС - 2030 год.

Президент Литвы перед саммитом настаивает на установлении даты вступления Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа снова предложил установить ориентировочную дату вступления Украины в ЕС – 1 января 2030 года, о чем заявил, прибыв на саммит ЕС по обороне Европы и Украины, пишет УНН.

Для меня также важно поддержать Украину политически, поэтому я предложил установить ориентировочную дату членства Украины в ЕС, например, 1 января 2030 года

- сказал Науседа.

Как отмечает Euractiv, "страны Балтии настаивали на том, чтобы это было включено в итоги саммита, но пока этого не было".

Науседа также сказал, что Вильнюс "оценил" недавнее предложение Европейской комиссии по обороне, но подчеркнул, что его стране "понадобится более гибкий подход к расходам на оборону" в пакте стабильности и роста ЕС, поскольку она планирует тратить 5-6% ВВП на оборону в ближайшем будущем.

Он указал, что "время колебаний закончилось". "Мы должны усилить обороноспособность Европы и укрепить поддержку Украины уже сейчас", - отметил Науседа в X.

Президент Литвы ожидает, что Трамп улучшит отношение к Украине05.03.25, 18:27 • 16152 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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