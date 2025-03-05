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Президент Литвы ожидает, что Трамп улучшит отношение к Украине

Киев • УНН

 • 16152 просмотра

Гитанас Науседа ожидает улучшения позиции администрации Трампа по отношению к Украине в ближайшее время. Это подтверждается интенсивными контактами между странами и готовностью США пересмотреть вопрос помощи.

Президент Литвы ожидает, что Трамп улучшит отношение к Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подход администрации президента США Дональда Трампа к Украине в ближайшее время может стать более позитивным. Науседа высказал такое мнение после выступления Трампа в Конгрессе.

Об этом пишет LRT, передает УНН.

По словам литовского президента, Украина прилагает все усилия, чтобы держать эмоции под контролем, и конструктивно работает с администрацией США.

Это подтверждает не только письмо, но и очень интенсивные контакты - не обязательно на уровне президента, но с другими должностными лицами администрации США - которые дают мне основания считать, что отношение команды президента Дональда Трампа к Украине изменится к лучшему уже в ближайшее время

- сказал он.

Контекст

Замечания Науседы прозвучали после того, как во вторник, 4 марта, Трамп заявил в Конгрессе, что получил сообщение от Зеленского, в котором украинский лидер сигнализировал о готовности Киева вести переговоры с Россией и завершить соглашение с США по добыче полезных ископаемых.

Напомним

Трамп рассмотрит возможность восстановления помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и предприняты меры по укреплению доверия. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Майка Волца, "президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы".

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