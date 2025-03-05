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Президент Литви очікує, що Трамп покращить ставлення до України

Київ • УНН

 • 16152 перегляди

Гітанас Науседа очікує покращення позиції адміністрації Трампа щодо України найближчим часом. Це підтверджується інтенсивними контактами між країнами та готовністю США переглянути питання допомоги.

Президент Литви очікує, що Трамп покращить ставлення до України

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підхід адміністрації президента США Дональда Трампа до України найближчим часом може набути більш позитивного характеру. Науседа висказав таку думку після виступу Трампа в Конгресі.

Про це пише LRT, передає УНН.

За словами литовського президента, Україна докладає всіх зусиль, щоб тримати емоції під контролем, і конструктивно працює з адміністрацією США.

Це підтверджує не тільки лист, але й дуже інтенсивні контакти - не обов'язково на рівні президента, але з іншими посадовими особами адміністрації США - які дають мені підстави вважати, що ставлення команди президента Дональда Трампа до України зміниться на краще вже найближчим часом

- сказав він.

Контекст

Зауваження Науседи прозвучали після того, як у вівторок, 4 березня, Трамп заявив у Конгресі, що отримав повідомлення від Зеленського, в якому український лідер сигналізував про готовність Києва вести переговори з росією і завершити угоду з США щодо видобутку корисних копалин.

Нагадаємо

Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зі зміцнення довіри. За словами радника Білого дому з національної безпеки Майка Волца, "президент уважно розгляне можливість зняття цієї паузи".

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