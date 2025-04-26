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Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський
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"Це бомба сповільненої дії": президент Литви прокоментував можливе визнання Криму російським

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Президент Литви засудив можливе визнання Криму російським, назвавши це "бомбою". Він наголосив, що думку України, яка зазнала агресії, слід враховувати першочергово.

"Це бомба сповільненої дії": президент Литви прокоментував можливе визнання Криму російським

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що можливе де-юре визнання російського контролю над Кримом стане "бомбою уповільненої дії". Литовського лідера цитує мовник LRT, передає УНН.

Деталі

Так Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на нові висловлювання президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який сказав, що Крим має залишитися російським.

Якщо ми зробимо те, що пропонується, і визнаємо Крим де-юре російським, це буде бомба сповільненої дії, яка вибухатиме і вибухатиме весь час

- сказав Президент Литви.

Науседа додав, що насамперед потрібно запитати в самої України, яка зазнала нападу з боку росії, що вона думає з цього приводу.

"Тому, що це країна, яка зазнала найтяжчих втрат, де постраждало багато людей... Зруйнована інфраструктура, зруйнована економіка. То хіба вони не мають права сказати дуже важливе слово про те, що вони думають про ці пропозиції?", – додав він.

Нагадаємо

Президент України заявив, що Україна не визнаватиме юридично жодні окуповані території, включаючи Крим. Більшість країн світу, навіть ті, що балансують між Україною та росією, визнають її суверенітет.

Дональд Трамп заявив, що слова Зеленського про невизнання окупації Криму перешкоджають мирним переговорам. Він вважає, що Україні слід було боротися за Крим раніше.

Дональд Трамп не відповів, чи Білий дім визнає Крим російським для мирної угоди між Україною та рф. Він заявив, що хоче завершення війни і не має фаворитів.

Дональд Трамп заявив, що Крим буде важко повернути Україні, оскільки він був "відданий" адміністрацією Обами. Він ухилився від відповіді, чи готовий визнати Крим російським для миру.

Немає про що говорити: Зеленський про те, чи визнає Україна Крим російським22.04.25, 19:16 • 7314 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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