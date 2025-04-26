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В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
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"Это бомба замедленного действия": президент Литвы прокомментировал возможное признание Крыма российским

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Президент Литвы осудил возможное признание Крыма российским, назвав это "бомбой". Он подчеркнул, что мнение Украины, подвергшейся агрессии, следует учитывать в первую очередь.

"Это бомба замедленного действия": президент Литвы прокомментировал возможное признание Крыма российским

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что возможное де-юре признание российского контроля над Крымом станет "бомбой замедленного действия". Литовского лидера цитирует вещатель LRT, передает УНН.

Детали

Так Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на новые высказывания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который сказал, что Крым должен остаться российским.

Если мы сделаем то, что предлагается, и признаем Крым де-юре российским, это будет бомба замедленного действия, которая будет взрываться и взрываться все время

- сказал Президент Литвы.

Науседа добавил, что в первую очередь нужно спросить у самой Украины, которая подверглась нападению со стороны россии, что она думает по этому поводу.

"Потому, что это страна, которая понесла самые тяжелые потери, где пострадало много людей... Разрушена инфраструктура, разрушена экономика. Так разве они не имеют права сказать очень важное слово о том, что они думают об этих предложениях?", – добавил он.

Напомним

Президент Украины заявил, что Украина не будет признавать юридически никакие оккупированные территории, включая Крым. Большинство стран мира, даже те, что балансируют между Украиной и россией, признают ее суверенитет.

Дональд Трамп заявил, что слова Зеленского о непризнании оккупации Крыма препятствуют мирным переговорам. Он считает, что Украине следовало бороться за Крым раньше.

Дональд Трамп не ответил, признает ли Белый дом Крым российским для мирного соглашения между Украиной и рф. Он заявил, что хочет завершения войны и не имеет фаворитов.

Дональд Трамп заявил, что Крым будет трудно вернуть Украине, поскольку он был "отдан" администрацией Обамы. Он уклонился от ответа, готов ли признать Крым российским для мира.

Не о чем говорить: Зеленский о том, признает ли Украина Крым российским22.04.25, 19:16 • 7312 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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