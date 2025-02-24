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15 березня, 19:03 • 119987 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180356 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145354 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137232 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116500 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107468 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102844 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140204 перегляди

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Лідери країн Балтії, Іспанії і Канади прибули до Києва у річницю вторгнення рф

Київ • УНН

 • 35725 перегляди

Президенти Литви і Латвії, прем'єри Естонії, Іспанії та Канади, а також керівники ЄС прибули до Києва 24 лютого. На вокзалі їх зустріли Андрій Єрмак та Андрій Сибіга.

В столицю України, Київ, зранку 24 лютого президент Литви Гітанас Науседа,  президент Латвії Едгарс Рінкевичс, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр Канади Джастін Трюдо. Про це повідомляє УНН

Гітанас Науседа у соцмережі X повідомив про прибуття  у Київ, вказавши:  "Україна та її народ пережили незліченні труднощі, але залишаються гордими та незламними. Я радий і пишаюся тим, що Литва всі ці роки всіляко підтримувала Україну. Ми будемо продовжувати це робити". 

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал написав у X, що сьогодні перебуває у Києві із лідерами країн Нордично-Балтійської вісімки, Канади, Іспанії та ЄС.

"Ми віримо в перемогу України, але вона вимагає дій. Ми повинні прискорити нашу підтримку зараз", - додав він. 

На вокзалі лідерів зустрічали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та глава МЗС Андрій Сибіга. 

Раніше УНН повідомляв, що до столиці України прибула з візитом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Разом з нею до столиці завітав президент Європейської ради Антоніу Кошта. 

Три роки великої війни: втрати, перемоги та героїзм України24.02.25, 06:00 • 108654 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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