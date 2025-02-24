Лідери країн Балтії, Іспанії і Канади прибули до Києва у річницю вторгнення рф
Київ • УНН
Президенти Литви і Латвії, прем'єри Естонії, Іспанії та Канади, а також керівники ЄС прибули до Києва 24 лютого. На вокзалі їх зустріли Андрій Єрмак та Андрій Сибіга.
В столицю України, Київ, зранку 24 лютого президент Литви Гітанас Науседа, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр Канади Джастін Трюдо. Про це повідомляє УНН.
Гітанас Науседа у соцмережі X повідомив про прибуття у Київ, вказавши: "Україна та її народ пережили незліченні труднощі, але залишаються гордими та незламними. Я радий і пишаюся тим, що Литва всі ці роки всіляко підтримувала Україну. Ми будемо продовжувати це робити".
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал написав у X, що сьогодні перебуває у Києві із лідерами країн Нордично-Балтійської вісімки, Канади, Іспанії та ЄС.
"Ми віримо в перемогу України, але вона вимагає дій. Ми повинні прискорити нашу підтримку зараз", - додав він.
На вокзалі лідерів зустрічали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та глава МЗС Андрій Сибіга.
Раніше УНН повідомляв, що до столиці України прибула з візитом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Разом з нею до столиці завітав президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Три роки великої війни: втрати, перемоги та героїзм України24.02.25, 06:00 • 108654 перегляди