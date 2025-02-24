Фон дер Ляєн та Кошта прибули до Києва у річницю вторгнення рф

До столиці України прибула з візитом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Разом з нею до столиці завітав президент Європейської ради Антоніу Кошта. Про це інформує УНН з посиланням на Х-акаунти Президентки Єврокомісії та Антоніу Кошти.

Деталі

Зранку 24 лютого до Києва прибув потяг з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Євроради Антоніу Коштою. Делегацію зустрічали очільник ОП Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці.

В Україні, про Україну, з Україною - написав Кошту у соцмережі Х.

"У 3-тю річницю брутального вторгнення росії, Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна - це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону не лише доля України. Це доля Європи", - наголосила фон дер Ляєн у Х.

Нагадаємо, у треті роковини початку повномасштабної агресії рф у столиці відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

Три роки великої війни: втрати, перемоги та героїзм України