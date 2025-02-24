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15 березня, 19:03 • 119441 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178779 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144559 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136489 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116118 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107281 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102730 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139568 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133679 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128002 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Фон дер Ляєн та Кошта прибули до Києва у річницю вторгнення рф

Фон дер Ляєн та Кошта прибули до Києва у річницю вторгнення рф

Київ • УНН

 • 107456 перегляди

Президентка Єврокомісії та очільник Євроради приїхали потягом до Києва 24 лютого. Їх зустріли представники ОП, МЗС та Укрзалізниці для обговорення безпеки та майбутнього України.

До столиці України прибула з візитом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Разом з нею до столиці завітав президент Європейської ради Антоніу Кошта. Про це інформує УНН з посиланням на Х-акаунти Президентки Єврокомісії та Антоніу Кошти.

Деталі

Зранку 24 лютого до Києва прибув потяг з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Євроради Антоніу Коштою. Делегацію зустрічали очільник ОП Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці.

В Україні, про Україну, з Україною

- написав Кошту у соцмережі Х.

"У 3-тю річницю брутального вторгнення росії, Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна - це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону не лише доля України. Це доля Європи", - наголосила фон дер Ляєн у Х.

Нагадаємо, у треті роковини початку повномасштабної агресії рф у столиці відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

Три роки великої війни: втрати, перемоги та героїзм України24.02.25, 05:00 • 108654 перегляди

Віта Зеленецька

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