Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии и глава Евросовета приехали поездом в Киев 24 февраля. Их встретили представители ОП, МИД и Укрзализныци для обсуждения безопасности и будущего Украины.
В столицу Украины прибыла с визитом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней столицу посетил президент Европейского совета Антониу Кошта. Об этом информирует УНН с ссылкой на Х-аккаунты Президента Еврокомиссии и Антониу Кошты.
Детали
Утром 24 февраля в Киев прибыл поезд с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой. Делегацию встречали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, а также руководство Укрзализныци.
В Украине, об Украине, с Украиной
"В 3-ю годовщину грубого вторжения России, Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина - это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы", - подчеркнула фон дер Ляйен в Х.
Напомним, в третью годовщину начала полномасштабной агрессии рф в столице состоится встреча лидеров стран-партнеров, на которой обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.
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