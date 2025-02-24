Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

В столицу Украины прибыла с визитом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней столицу посетил президент Европейского совета Антониу Кошта. Об этом информирует УНН с ссылкой на Х-аккаунты Президента Еврокомиссии и Антониу Кошты.

Детали

Утром 24 февраля в Киев прибыл поезд с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой. Делегацию встречали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, а также руководство Укрзализныци.

В Украине, об Украине, с Украиной - написал Кошту в соцсети Х.

"В 3-ю годовщину грубого вторжения России, Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина - это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы", - подчеркнула фон дер Ляйен в Х.

Напомним, в третью годовщину начала полномасштабной агрессии рф в столице состоится встреча лидеров стран-партнеров, на которой обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.

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