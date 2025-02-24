Лидеры стран Балтии, Испании и Канады прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

В столицу Украины, Киев, утром 24 февраля президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает УНН.

Гитанас Науседа в соцсети X сообщил о прибытии в Киев, указав: "Украина и ее народ пережили бесчисленные трудности, но остаются гордыми и несокрушимыми. Я рад и горжусь тем, что Литва все эти годы всячески поддерживала Украину. Мы будем продолжать это делать".

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал написал в X, что сегодня находится в Киеве с лидерами стран Нордично-Балтийской восьмерки, Канады, Испании и ЕС.

"Мы верим в победу Украины, но она требует действий. Мы должны ускорить нашу поддержку сейчас", - добавил он.

На вокзале лидеров встречали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.

Ранее УНН сообщал, что в столицу Украины прибыла с визитом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней столицу посетил президент Европейского совета Антониу Кошта.

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