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Лидеры стран Балтии, Испании и Канады прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

Киев  •  УНН

 • 14078 просмотра

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Президенты Литвы и Латвии, премьеры Эстонии, Испании и Канады, а также руководители ЕС прибыли в Киев 24 февраля. На вокзале их встретили Андрей Ермак и Андрей Сибига.

В столицу Украины, Киев, утром 24 февраля президент Литвы Гитанас Науседа,  президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает УНН

Гитанас Науседа в соцсети X сообщил о прибытии  в Киев, указав:  "Украина и ее народ пережили бесчисленные трудности, но остаются гордыми и несокрушимыми. Я рад и горжусь тем, что Литва все эти годы всячески поддерживала Украину. Мы будем продолжать это делать". 

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал написал в X, что сегодня находится в Киеве с лидерами стран Нордично-Балтийской восьмерки, Канады, Испании и ЕС.

"Мы верим в победу Украины, но она требует действий. Мы должны ускорить нашу поддержку сейчас", - добавил он. 

На вокзале лидеров встречали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига. 

Ранее УНН сообщал, что в столицу Украины прибыла с визитом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней столицу посетил президент Европейского совета Антониу Кошта. 

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины24.02.25, 06:00 • 103872 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаКиев
pedro-sanchesПедро Санчес
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
latviyaЛатвия
kanadaКанада
hitanas-nausedaГитанас Науседа
litvaЛитва
ispaniyaИспания
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
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