Україна може приєднатися до ЄС раніше за країни Балкан - президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа не виключає, що Україна може приєднатися до ЄС раніше балканських країн. Про це він сказав, прибувши на саміт ЄС 20 березня, пише УНН.

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"Якщо Україна зможе завершити цю процедуру до 2030 року, а країни Західних Балкан зроблять це пізніше, то все можливо. Це залежить від бажання, це залежить від зобов’язань, і ми бачимо, що прихильність наших українських друзів дуже висока", - сказав Науседа у відповідь на запитання, чи може Україна приєднатися до ЄС раніше, ніж балканські країни-кандидати, такі як до прикладу Сербія чи Чорногорія.

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