Украина может присоединиться к ЕС раньше стран Балкан - президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что Украина может присоединиться к ЕС раньше балканских стран. Об этом он сказал, прибыв на саммит ЕС 20 марта, пишет УНН.

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"Если Украина сможет завершить эту процедуру до 2030 года, а страны Западных Балкан сделают это позже, то все возможно. Это зависит от желания, это зависит от обязательств, и мы видим, что приверженность наших украинских друзей очень высока", - сказал Науседа в ответ на вопрос, может ли Украина присоединиться к ЕС раньше, чем балканские страны-кандидаты, такие как, к примеру, Сербия или Черногория.

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