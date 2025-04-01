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Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

Київ • УНН

 • 25068 перегляди

Володимир Зеленський та Кястутіс Будріс обговорили посилення оборонної підтримки України. Також ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литовської Республіки Кястутісом Будрісом. Зокрема, ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував за допомогу з боку Литви, зокрема за посилення протиповітряної оборони, інвестиції в українське виробництво далекобійної зброї та тренування воїнів.

Ми дякуємо вашому народові, Президенту Гітанасу Наусєді, усій вашій команді. Ваш народ продемонстрував значну підтримку із самого початку повномасштабного вторгнення 

– зазначив Зеленський.

За даними ОП, основна тема зустрічі – продовження оборонної та безпекової підтримки України. Зокрема, ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.

Глава МЗС Литви: росія залишається довгостроковою загрозою для НАТО та Європи01.04.25, 12:19 • 8805 переглядiв

Україна потребує військової допомоги та єдності європейських партнерів на шляху до досягнення справедливого та стійкого миру. Володимир Зеленський і Кястутіс Будріс також обговорили посилення санкцій ЄС проти росії, щоб примусити державу-агресорку закінчити війну.

Президент відзначив підтримку України з боку Литви на євроінтеграційному шляху. Обидві держави мають спільне бачення щодо нагальності відкриття якнайбільшої кількості переговорних кластерів цьогоріч.

Литва підтвердила готовність долучитися до "коаліції охочих" та закликає до посилення тиску на росію01.04.25, 13:25 • 20848 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Європейський Союз
Гітанас Науседа
Литва
Володимир Зеленський
Безпілотний літальний апарат
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