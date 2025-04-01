Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів
Київ • УНН
Володимир Зеленський та Кястутіс Будріс обговорили посилення оборонної підтримки України. Також ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литовської Республіки Кястутісом Будрісом. Зокрема, ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав, передає УНН із посиланням на ОП.
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Глава держави подякував за допомогу з боку Литви, зокрема за посилення протиповітряної оборони, інвестиції в українське виробництво далекобійної зброї та тренування воїнів.
Ми дякуємо вашому народові, Президенту Гітанасу Наусєді, усій вашій команді. Ваш народ продемонстрував значну підтримку із самого початку повномасштабного вторгнення
За даними ОП, основна тема зустрічі – продовження оборонної та безпекової підтримки України. Зокрема, ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.
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