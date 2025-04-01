Зеленский обсудил с главой МИД Литвы налаживание совместного производства дронов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Литовской Республики Кястутисом Будрисом. В частности, речь шла о налаживании совместного производства дронов на территории обоих государств, передает УНН со ссылкой на ОП.

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Глава государства поблагодарил за помощь со стороны Литвы, в частности за усиление противовоздушной обороны, инвестиции в украинское производство дальнобойного оружия и тренировки воинов.

Мы благодарим ваш народ, Президента Гитанаса Науседу, всю вашу команду. Ваш народ продемонстрировал значительную поддержку с самого начала полномасштабного вторжения – отметил Зеленский.

По данным ОП, основная тема встречи – продолжение оборонной и безопасностной поддержки Украины. В частности, речь шла о налаживании совместного производства дронов на территории обоих государств.

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Украина нуждается в военной помощи и единстве европейских партнеров на пути к достижению справедливого и устойчивого мира. Владимир Зеленский и Кястутис Будрис также обсудили усиление санкций ЕС против россии, чтобы заставить государство-агрессора закончить войну.

Президент отметил поддержку Украины со стороны Литвы на евроинтеграционном пути. Оба государства имеют общее видение относительно неотложности открытия как можно большего количества переговорных кластеров в этом году.

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