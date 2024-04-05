"Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере" - Шмыгаль встретился с президентом Литвы

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Весна в КиевЗоо: в свое летнее имение возвращаются волнистые калао - Коша и Кора
Двое калао по имени Коча и Кора, известные своими разноцветными перьями, причудливыми клювами и необычным рационом, состоящим из ягод, фруктов, яиц, насекомых, злаков, овощей, грызунов, лягушек и ящериц, с наступлением теплой погоды вернулись в свой летний дом в Киевском зоопарке.
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