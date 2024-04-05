"Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере" - Шмыгаль встретился с президентом Литвы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
hitanas-nausedaГитанас Науседа
litvaЛитва
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  100851 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  104465 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  104928 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  98042 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124107 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  117052 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118748 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  111221 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  100995 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91888 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Новости по теме
"Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере" - Шмыгаль встретился с президентом Литвы

"Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере" - Шмыгаль встретился с президентом Литвы

  •  5755 просмотра
Весна в КиевЗоо: в свое летнее имение возвращаются волнистые калао - Коша и Кора

Весна в КиевЗоо: в свое летнее имение возвращаются волнистые калао - Коша и Кора

  •  6825 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, предварительно, враг атаковал КАБами - мэр

В Харькове прогремели взрывы, предварительно, враг атаковал КАБами - мэр

  •  6545 просмотра
Законопроект о мобилизации планируют вынести на рассмотрение Рады 10 апреля

Законопроект о мобилизации планируют вынести на рассмотрение Рады 10 апреля

  •  8471 просмотра
Сочно и вкусно: простые рецепты шашлыка из мяса и овощей

Сочно и вкусно: простые рецепты шашлыка из мяса и овощей

  •  5986 просмотра
Нардепы не собираются увольнять генпрокурора Костина, информацию в СМИ называют слухами

Нардепы не собираются увольнять генпрокурора Костина, информацию в СМИ называют слухами

  •  6295 просмотра
С начала года армия рф обстреляла Украину более 30 тысяч раз - МВД

С начала года армия рф обстреляла Украину более 30 тысяч раз - МВД

  •  10907 просмотра
В Запорожье два взрыва - ОВА

В Запорожье два взрыва - ОВА

  •  10713 просмотра
Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсекс-людей

Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсекс-людей

  •  7556 просмотра
В Запорожье сообщают о звуке взрыва

В Запорожье сообщают о звуке взрыва

  •  11013 просмотра

Популярные

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

  •  110288 просмотра
За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

  •  90497 просмотра
В оккупированном Севастополе слышали взрыв

В оккупированном Севастополе слышали взрыв

  •  106531 просмотра
российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

  •  106006 просмотра
Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

  •  102581 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

  •  110288 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

  •  154422 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  217935 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  293046 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  296084 просмотра

"Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере" - Шмыгаль встретился с президентом Литвы

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить продолжение сотрудничества в сфере обороны, санкции и конфискацию российских активов, гуманитарную помощь и интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

политика •   •  5755 просмотра
"Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере" - Шмыгаль встретился с президентом Литвы

Весна в КиевЗоо: в свое летнее имение возвращаются волнистые калао - Коша и Кора

Двое калао по имени Коча и Кора, известные своими разноцветными перьями, причудливыми клювами и необычным рационом, состоящим из ягод, фруктов, яиц, насекомых, злаков, овощей, грызунов, лягушек и ящериц, с наступлением теплой погоды вернулись в свой летний дом в Киевском зоопарке.

Общество •   •  6825 просмотра
Весна в КиевЗоо: в свое летнее имение возвращаются волнистые калао - Коша и Кора

В Харькове прогремели взрывы, предварительно, враг атаковал КАБами - мэр

Взрывы произошли в Харькове, когда российские войска атаковали город с помощью авиационных боеприпасов.

Война •   •  6545 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, предварительно, враг атаковал КАБами - мэр

Законопроект о мобилизации планируют вынести на рассмотрение Рады 10 апреля

Законопроект о мобилизации и военной службе планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины 10 апреля.

Война •   •  8471 просмотра
Законопроект о мобилизации планируют вынести на рассмотрение Рады 10 апреля

Сочно и вкусно: простые рецепты шашлыка из мяса и овощей

Скоро открывается сезон шашлыков на природе. Подобрали сочные и вкусные рецепты маринованных шашлыков из свинины, курицы, телятины и овощей, которые сделают вашу встречу с друзьями вкуснее.

УНН Lite •   •  5986 просмотра
Сочно и вкусно: простые рецепты шашлыка из мяса и овощей

Нардепы не собираются увольнять генпрокурора Костина, информацию в СМИ называют слухами

Нардепы не собираются увольнять генпрокурора Костина, информацию в СМИ называют слухами.

политика •   •  6295 просмотра
Нардепы не собираются увольнять генпрокурора Костина, информацию в СМИ называют слухами

С начала года армия рф обстреляла Украину более 30 тысяч раз - МВД

По данным министерства внутренних дел Украины, с начала года российская армия обстреляла Украину более 30 000 раз.

Война •   •  10907 просмотра
С начала года армия рф обстреляла Украину более 30 тысяч раз - МВД

В Запорожье два взрыва - ОВА

В Запорожье, Украина, произошло два взрыва, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Война •   •  10713 просмотра
В Запорожье два взрыва - ОВА

Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсекс-людей

Совет ООН по правам человека принял знаковую резолюцию, направленную на защиту прав интерсексуальных людей, призвав государства бороться с дискриминацией и вредными практиками в отношении них и обеспечить их право на здоровье.

Новости Мира •   •  7556 просмотра
Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсекс-людей

В Запорожье сообщают о звуке взрыва

В Запорожье, Украина, прогремел взрыв.

Общество •   •  11013 просмотра
В Запорожье сообщают о звуке взрыва