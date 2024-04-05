"Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере" - Шмыгаль встретился с президентом Литвы

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Стороны обсудили продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере, а также санкции и конфискацию российских активов, гуманитарную помощь, интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"Рад встрече с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Для Украины чрезвычайно важной была и остается всесторонняя помощь Литвы. В частности, рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере. Говорили также о санкциях и конфискации российских активов, о гуманитарной помощи, интеграции Украины в ЕС и НАТО", - отметил Шмыгаль.

Премьер во время встречи подчеркнул, что украинская Формула мира остается единственным комплексным планом восстановления территориальной целостности Украины и обеспечения безопасности для международного сообщества.

"Передал самые искренние пожелания от Президента Украины Владимира Зеленского и поблагодарил за чрезвычайный уровень поддержки со стороны литовского народа. Украинцы это чувствуют и высоко ценят", - сказал Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль и его литовская коллега Ингрида Шимоните обсудили дальнейшие санкции против россии. Премьер Литвы заявила, что нельзя позволить рф обходить санкции через беларусь, или использовать другие схемы для обхода санкций.