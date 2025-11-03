У Стамбулі проходить зустріч мусульманських країн щодо перемир’я в Газі

$42.080.01
48.980.00
ukenru
15:27 • 1942 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 5792 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 9826 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 16064 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 12938 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 13505 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 27554 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 32696 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29532 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 25206 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 42964 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго3 листопада, 08:31 • 32866 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 37941 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 17767 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 27984 перегляди
Публікації
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
14:12 • 16077 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 15671 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 28208 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 38159 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 43197 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Блогери
Дональд Трамп
Музикант
Хакан Фідан
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 666 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto10:50 • 11973 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 17938 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 27551 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 48731 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Ракетна система С-400
Золото
Економіст (журнал)

У Стамбулі проходить зустріч мусульманських країн щодо перемир’я в Газі

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

У Стамбулі розпочалася зустріч міністрів закордонних справ мусульманських держав для підтримки перемир'я в Газі та створення міжнародних сил моніторингу. У переговорах беруть участь представники Катару, Саудівської Аравії, ОАЕ, Йорданії, Пакистану та Індонезії.

У Стамбулі проходить зустріч мусульманських країн щодо перемир’я в Газі
Фото: Reuters

У понеділок у Стамбулі розпочалася зустріч міністрів закордонних справ мусульманських держав, присвячена підтримці крихкого перемир’я в Газі та створенню міжнародних сил для моніторингу його дотримання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Участь у переговорах беруть представники Катару, Саудівської Аравії, ОАЕ, Йорданії, Пакистану та Індонезії, повідомило джерело в МЗС Туреччини. Ключовою темою зустрічі стало виконання угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США, а також питання гуманітарної допомоги мешканцям Гази.

Ізраїль заявив, що останки трьох людей, повернуті з Гази, не є тілами заручників01.11.25, 20:19 • 4646 переглядiв

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони обговорюють "наступний етап угоди про перемир’я та формування міжнародних стабілізаційних сил", які мають забезпечити контроль за дотриманням умов припинення вогню.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Перемир’я, що діє з 10 жовтня, залишається нестійким – ХАМАС і Ізраїль звинувачують одне одного у порушеннях домовленостей. Серед невирішених питань залишаються роззброєння ХАМАС та виведення ізраїльських військ із сектора Газа.

Ізраїль погрожує посилити удари проти "Хезболли" - ЗМІ02.11.25, 15:40 • 3506 переглядiв

Туреччина, член НАТО, послідовно виступає проти дій Ізраїлю в Газі. Президент Реджеп Таїп Ердоган напередодні зустрічі різко розкритикував ізраїльську політику.

ХАМАС дотримувався режиму припинення вогню, тоді як Ізраїль має дуже погані результати в цьому відношенні. З моменту підписання угоди ми зіткнулися з адміністрацією, яка вбила понад 200 невинних людей і не припинила свою окупацію 

– заявив Ердоган у Стамбулі.

Він також наголосив, що Анкара не допустить анексії Західного берега чи зміни статусу Єрусалима, підкресливши важливість захисту мечеті Аль-Акса.

Паралельно тривають консультації щодо умов мандату сил моніторингу припинення вогню, який має затвердити Рада Безпеки ООН.

Ізраїль завдав ударів по інфраструктурі ХАМАС - ЗМІ28.10.25, 20:33 • 3423 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Сутички
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
благодійність
Reuters
НАТО
Єрусалим
Йорданія
Індонезія
Стамбул
Саудівська Аравія
Катар
Реджеп Тайїп Ердоган
Хакан Фідан
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Пакистан