У Стамбулі проходить зустріч мусульманських країн щодо перемир’я в Газі

Фото: Reuters

У понеділок у Стамбулі розпочалася зустріч міністрів закордонних справ мусульманських держав, присвячена підтримці крихкого перемир’я в Газі та створенню міжнародних сил для моніторингу його дотримання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Участь у переговорах беруть представники Катару, Саудівської Аравії, ОАЕ, Йорданії, Пакистану та Індонезії, повідомило джерело в МЗС Туреччини. Ключовою темою зустрічі стало виконання угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США, а також питання гуманітарної допомоги мешканцям Гази.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони обговорюють "наступний етап угоди про перемир’я та формування міжнародних стабілізаційних сил", які мають забезпечити контроль за дотриманням умов припинення вогню.

Фото: Reuters

Перемир’я, що діє з 10 жовтня, залишається нестійким – ХАМАС і Ізраїль звинувачують одне одного у порушеннях домовленостей. Серед невирішених питань залишаються роззброєння ХАМАС та виведення ізраїльських військ із сектора Газа.

Туреччина, член НАТО, послідовно виступає проти дій Ізраїлю в Газі. Президент Реджеп Таїп Ердоган напередодні зустрічі різко розкритикував ізраїльську політику.

ХАМАС дотримувався режиму припинення вогню, тоді як Ізраїль має дуже погані результати в цьому відношенні. З моменту підписання угоди ми зіткнулися з адміністрацією, яка вбила понад 200 невинних людей і не припинила свою окупацію – заявив Ердоган у Стамбулі.

Він також наголосив, що Анкара не допустить анексії Західного берега чи зміни статусу Єрусалима, підкресливши важливість захисту мечеті Аль-Акса.

Паралельно тривають консультації щодо умов мандату сил моніторингу припинення вогню, який має затвердити Рада Безпеки ООН.

