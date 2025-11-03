В Стамбуле проходит встреча мусульманских стран по перемирию в Газе

В понедельник в Стамбуле началась встреча министров иностранных дел мусульманских государств, посвященная поддержке хрупкого перемирия в Газе и созданию международных сил для мониторинга его соблюдения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

В переговорах принимают участие представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Пакистана и Индонезии, сообщил источник в МИД Турции. Ключевой темой встречи стало выполнение соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США, а также вопросы гуманитарной помощи жителям Газы.

Израиль заявил, что останки трех человек, возвращенные из Газы, не являются телами заложников

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что стороны обсуждают "следующий этап соглашения о перемирии и формирование международных стабилизационных сил", которые должны обеспечить контроль за соблюдением условий прекращения огня.

Фото: Reuters

Перемирие, действующее с 10 октября, остается неустойчивым – ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей. Среди нерешенных вопросов остаются разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Израиль угрожает усилить удары по "Хезболле" - СМИ

Турция, член НАТО, последовательно выступает против действий Израиля в Газе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне встречи резко раскритиковал израильскую политику.

ХАМАС соблюдал режим прекращения огня, тогда как Израиль имеет очень плохие результаты в этом отношении. С момента подписания соглашения мы столкнулись с администрацией, которая убила более 200 невинных людей и не прекратила свою оккупацию