Эксклюзив
14:53 • 286 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 1434 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 10102 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 9464 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 11412 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 26635 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 32122 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29401 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
3 ноября, 08:09 • 25080 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26811 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
В Стамбуле проходит встреча мусульманских стран по перемирию в Газе

Киев • УНН

 • 848 просмотра

В Стамбуле началась встреча министров иностранных дел мусульманских государств для поддержки перемирия в Газе и создания международных сил мониторинга. В переговорах принимают участие представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Пакистана и Индонезии.

В Стамбуле проходит встреча мусульманских стран по перемирию в Газе
Фото: Reuters

В понедельник в Стамбуле началась встреча министров иностранных дел мусульманских государств, посвященная поддержке хрупкого перемирия в Газе и созданию международных сил для мониторинга его соблюдения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В переговорах принимают участие представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Пакистана и Индонезии, сообщил источник в МИД Турции. Ключевой темой встречи стало выполнение соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США, а также вопросы гуманитарной помощи жителям Газы.

Израиль заявил, что останки трех человек, возвращенные из Газы, не являются телами заложников01.11.25, 20:19 • 4646 просмотров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что стороны обсуждают "следующий этап соглашения о перемирии и формирование международных стабилизационных сил", которые должны обеспечить контроль за соблюдением условий прекращения огня.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Перемирие, действующее с 10 октября, остается неустойчивым – ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей. Среди нерешенных вопросов остаются разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Израиль угрожает усилить удары по "Хезболле" - СМИ02.11.25, 15:40 • 3500 просмотров

Турция, член НАТО, последовательно выступает против действий Израиля в Газе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне встречи резко раскритиковал израильскую политику.

ХАМАС соблюдал режим прекращения огня, тогда как Израиль имеет очень плохие результаты в этом отношении. С момента подписания соглашения мы столкнулись с администрацией, которая убила более 200 невинных людей и не прекратила свою оккупацию 

– заявил Эрдоган в Стамбуле.

Он также подчеркнул, что Анкара не допустит аннексии Западного берега или изменения статуса Иерусалима, подчеркнув важность защиты мечети Аль-Акса.

Параллельно продолжаются консультации по условиям мандата сил мониторинга прекращения огня, который должен утвердить Совет Безопасности ООН.

Израиль нанес удары по инфраструктуре ХАМАС - СМИ28.10.25, 20:33 • 3423 просмотра

Степан Гафтко

