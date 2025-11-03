В Стамбуле проходит встреча мусульманских стран по перемирию в Газе
Киев • УНН
В Стамбуле началась встреча министров иностранных дел мусульманских государств для поддержки перемирия в Газе и создания международных сил мониторинга. В переговорах принимают участие представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Пакистана и Индонезии.
В понедельник в Стамбуле началась встреча министров иностранных дел мусульманских государств, посвященная поддержке хрупкого перемирия в Газе и созданию международных сил для мониторинга его соблюдения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В переговорах принимают участие представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Пакистана и Индонезии, сообщил источник в МИД Турции. Ключевой темой встречи стало выполнение соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США, а также вопросы гуманитарной помощи жителям Газы.
Израиль заявил, что останки трех человек, возвращенные из Газы, не являются телами заложников01.11.25, 20:19 • 4646 просмотров
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что стороны обсуждают "следующий этап соглашения о перемирии и формирование международных стабилизационных сил", которые должны обеспечить контроль за соблюдением условий прекращения огня.
Перемирие, действующее с 10 октября, остается неустойчивым – ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей. Среди нерешенных вопросов остаются разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.
Израиль угрожает усилить удары по "Хезболле" - СМИ02.11.25, 15:40 • 3500 просмотров
Турция, член НАТО, последовательно выступает против действий Израиля в Газе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне встречи резко раскритиковал израильскую политику.
ХАМАС соблюдал режим прекращения огня, тогда как Израиль имеет очень плохие результаты в этом отношении. С момента подписания соглашения мы столкнулись с администрацией, которая убила более 200 невинных людей и не прекратила свою оккупацию
Он также подчеркнул, что Анкара не допустит аннексии Западного берега или изменения статуса Иерусалима, подчеркнув важность защиты мечети Аль-Акса.
Параллельно продолжаются консультации по условиям мандата сил мониторинга прекращения огня, который должен утвердить Совет Безопасности ООН.
Израиль нанес удары по инфраструктуре ХАМАС - СМИ28.10.25, 20:33 • 3423 просмотра