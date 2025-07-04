Коаліція дронів розширюється: Бельгія та Туреччина приєдналися

Лави Коаліції дронів, яка надає військову допомогу Україні у сфері безпілотних технологій та систем, збільшилися. До коаліції у четвер, 03 липня увійшли Бельгія та Туреччина. Про це інформує УНН із посиланням на міністерство оборони Латвії.

На засіданні керівного комітету міжнародної коаліції з питань дронів у Ризі було підтримано бажання Бельгії та Туреччини приєднатися до міжнародної коаліції з питань дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коаліція, таким чином, зараз нараховує вже 20 країн, які надають Україні військову допомогу за цим напрямком. У 2025 році члени коаліції зобов'язалися виділити на підтримку України 2,75 мільярда євро та внесли 180 мільйонів до спільного фонду закупівель, який очолює Велика Британія.

"Ці кошти призначені для централізованих закупівель технологій дронів Коаліцією дронів, а також для національної підтримки кожної країни коаліції", - додали у міністерстві.

Нагадаємо

Коаліція дронів для України може розширитися до 20 учасників, зокрема, приєднатися планують Бельгія та Туреччина. Учасники зобов’язалися виділити 2,75 млрд євро.

Латвія відправила Україні 1500 бойових безпілотників у межах міжнародної коаліції. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 дронів протягом пів року.

За даними Delfi, 2024 року підтримка країн-членів коаліції Україні становила 1,8 млрд євро. У межах коаліції було створено міжнародний фонд, який у 2024 році залучив фінансування на суму понад 80 млн євро.

У коаліцію входять 18 країн - Латвія, Велика Британія, Україна, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Нова Зеландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція.