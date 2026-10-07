Курс валют на 7 жовтня: долар знову дешевше 45 гривень, євро дорожчає

Станом на середу, 7 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,95 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 45,06 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,64. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,9453 грн (-9 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,6394 грн (+16 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5966 грн. (+7 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

у банках долар торгується за курсом 44,71-45,24 грн, євро за 50,26-50,94 грн, злотий за 11,27-11,76 грн;

на міжбанку курси становлять 44,81-44,86 грн/дол. та 50,41-50,46 грн/євро.

Нагадаємо

Євро знизився до найнижчого рівня з травня 2025 року на тлі фінансових проблем Франції, тоді як долар зміцнився попри слабкі дані щодо зайнятості у США.

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