Курс валют на 7 октября: доллар снова дешевле 45 гривен, евро дорожает

По состоянию на среду, 7 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,95 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 45,06 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,64. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,9453 грн (-9 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,6394 грн (+16 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5966 грн. (+7 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 44,71–45,24 грн, евро — по 50,26–50,94 грн, злотый — по 11,27–11,76 грн;

на межбанке курсы составляют 44,81–44,86 грн/долл. и 50,41–50,46 грн/евро.

Напомним

Евро снизился до самого низкого уровня с мая 2025 года на фоне финансовых проблем Франции, тогда как доллар укрепился несмотря на слабые данные по занятости в США.

Бюджет-2027: Счётная палата назвала риски из-за займов на 1,5 трлн грн и в отношении расходов на оборону