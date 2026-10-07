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BFM TV

Трамп заявив, що завершення війни в Україні стає ближчим

Київ • УНН

 • 2566 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання війни в Україні наближається. Він сказав, що конфлікт скоро зупиниться.

Трамп заявив, що завершення війни в Україні стає ближчим

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні наближається, хоча нинішня ситуація може створювати протилежне враження. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, мирне врегулювання "насправді стає ближчим".

Ми ще не завершили війну росії та України. Я працюю над цим. Я думав, що вона буде для мене найлегшою. Ми завершили вісім воєн. І ця теж досить скоро зупиниться. У цій війні гине багато людей, і це безглуздо. ... Вірите чи ні, але це насправді стає ближчим, хоча так і не виглядає

- сказав Трамп.

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Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна