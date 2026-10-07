Трамп заявив, що завершення війни в Україні стає ближчим

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні наближається, хоча нинішня ситуація може створювати протилежне враження. Про це повідомляє УНН.

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За словами глави Білого дому, мирне врегулювання "насправді стає ближчим".

Ми ще не завершили війну росії та України. Я працюю над цим. Я думав, що вона буде для мене найлегшою. Ми завершили вісім воєн. І ця теж досить скоро зупиниться. У цій війні гине багато людей, і це безглуздо. ... Вірите чи ні, але це насправді стає ближчим, хоча так і не виглядає - сказав Трамп.

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