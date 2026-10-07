Трамп заявил, что завершение войны в Украине становится ближе

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине приближается, хотя нынешняя ситуация может создавать противоположное впечатление. Об этом сообщает УНН.

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По словам главы Белого дома, мирное урегулирование "на самом деле становится ближе".

Мы еще не завершили войну России и Украины. Я работаю над этим. Я думал, что она будет для меня самой легкой. Мы завершили восемь войн. И эта тоже довольно скоро остановится. В этой войне погибает много людей, и это бессмысленно. ... Верите или нет, но это на самом деле становится ближе, хотя так и не выглядит - сказал Трамп.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп снова заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США.

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