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Трамп заявил, что завершение войны в Украине становится ближе

Киев • УНН

 • 1692 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование войны в Украине приближается. Он сказал, что конфликт скоро прекратится.

Трамп заявил, что завершение войны в Украине становится ближе

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине приближается, хотя нынешняя ситуация может создавать противоположное впечатление. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, мирное урегулирование "на самом деле становится ближе".

Мы еще не завершили войну России и Украины. Я работаю над этим. Я думал, что она будет для меня самой легкой. Мы завершили восемь войн. И эта тоже довольно скоро остановится. В этой войне погибает много людей, и это бессмысленно. ... Верите или нет, но это на самом деле становится ближе, хотя так и не выглядит

- сказал Трамп.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп снова заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США.

Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США05.10.26, 03:17 • 19731 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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Украина