росіяни вдарили по промисловому підприємству в Дніпрі
Київ • УНН
У ніч на 7 жовтня росіяни атакували промислове підприємство в Дніпрі. Дані про постраждалих уточнюють, загроза триває.
Ворог у ніч на середу, 7 жовтня, атакував Дніпро. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.
Деталі
За його словами, росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Дніпрі.
Інформацію про постраждалих уточнюємо. Загроза триває. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях
Тим часом моніторингові канали попереджають про 3 крилаті ракети курсом на Дніпро.
Нагадаємо
2 жовтня у Дніпрі внаслідок російської атаки на середмістя поранення дістали вже четверо людей. Усі постраждалі - жінки.
Ворог атакував середмістя Дніпра: у соцмережах повідомляють про приліт по будівлі "Укртелекому"04.10.26, 08:57 • 10967 переглядiв