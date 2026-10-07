росіяни вдарили по промисловому підприємству в Дніпрі

Ворог у ніч на середу, 7 жовтня, атакував Дніпро. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

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За його словами, росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Дніпрі.

Інформацію про постраждалих уточнюємо. Загроза триває. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях - закликав Ганжа.

Тим часом моніторингові канали попереджають про 3 крилаті ракети курсом на Дніпро.

Нагадаємо

2 жовтня у Дніпрі внаслідок російської атаки на середмістя поранення дістали вже четверо людей. Усі постраждалі - жінки.

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