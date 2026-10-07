россияне ударили по промышленному предприятию в Днепре
Киев • УНН
В ночь на 7 октября россияне атаковали промышленное предприятие в Днепре. Данные о пострадавших уточняются, угроза сохраняется.
Враг в ночь на среду, 7 октября, атаковал Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
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По его словам, россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Днепре.
Информацию о пострадавших уточняем. Угроза сохраняется. До отбоя воздушной тревоги находиться в безопасных местах
Тем временем мониторинговые каналы предупреждают о 3 крылатых ракетах, следующих курсом на Днепр.
Напомним
2 октября в Днепре в результате российской атаки на центр города получили ранения уже четыре человека. Все пострадавшие — женщины.
Враг атаковал центр Днепра: в соцсетях сообщают о попадании в здание «Укртелекома»04.10.26, 08:57 • 10967 просмотров