Ізраїль депортував активістів "флотилії Грети Тунберг" до Європи
Київ • УНН
МЗС Ізраїлю депортувало понад 170 громадян інших держав та екоактивістку Грету Тунберг, які намагалися прорватися до Сектора Гази у складі так званої "Глобальної флотилії Сумуд".
Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що 171 учасник так званої "Глобальної флотилії Сумуд", серед яких була й екологічна активістка Грета Тунберг, депортовані до Греції та Словаччини. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Ізраїлю в соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
За даними ізраїльської сторони, серед депортованих – громадяни Греції, Італії, Франції, Ірландії, Швеції, Польщі, Німеччини, Болгарії, Литви, Австрії, Люксембургу, Фінляндії, Данії, Словаччини, Швейцарії, Норвегії, Великої Британії, Сербії та США.
Операція із затримання кораблів "Глобальної флотилії Сумуд" відбулася в ніч на четвер. Це вже другий випадок: раніше в червні аналогічні спроби доставити гуманітарну допомогу до сектору Газа були заблоковані.
У МЗС Ізраїлю підкреслили, що всі законні права учасників акції були дотримані. Водночас в офіційній заяві наголошується: "Брехня, яку вони поширюють, є частиною заздалегідь спланованої кампанії фейкових новин".
Нагадаємо
2 жовтня ізраїльські військові кораблі зупинили флотилію з 44 суден, яка прямувала до Гази й перебувала за 112 км від узбережжя. На одному з човнів була шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка вдруге не змогла дістатися до Сектора Гази з гуманітарною місією.