Израиль депортировал активистов "флотилии Греты Тунберг" в Европу

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 171 участник так называемой "Глобальной флотилии Сумуд", среди которых была и экологическая активистка Грета Тунберг, депортированы в Грецию и Словакию. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Израиля в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По данным израильской стороны, среди депортированных – граждане Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США.

Операция по задержанию кораблей "Глобальной флотилии Сумуд" состоялась в ночь на четверг. Это уже второй случай: ранее в июне аналогичные попытки доставить гуманитарную помощь в сектор Газа были заблокированы.

В МИД Израиля подчеркнули, что все законные права участников акции были соблюдены. В то же время в официальном заявлении отмечается: "Ложь, которую они распространяют, является частью заранее спланированной кампании фейковых новостей".

Напомним

2 октября израильские военные корабли остановили флотилию из 44 судов, которая направлялась в Газу и находилась в 112 км от побережья. На одной из лодок была шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая во второй раз не смогла добраться до Сектора Газа с гуманитарной миссией.