12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Израиль депортировал активистов "флотилии Греты Тунберг" в Европу

Киев • УНН

 • 132 просмотра

МИД Израиля депортировал более 170 граждан других государств и экоактивистку Грету Тунберг, которые пытались прорваться в Сектор Газа в составе так называемой "Глобальной флотилии Сумуд".

Израиль депортировал активистов "флотилии Греты Тунберг" в Европу

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 171 участник так называемой "Глобальной флотилии Сумуд", среди которых была и экологическая активистка Грета Тунберг, депортированы в Грецию и Словакию. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Израиля в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По данным израильской стороны, среди депортированных – граждане Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США. 

Операция по задержанию кораблей "Глобальной флотилии Сумуд" состоялась в ночь на четверг. Это уже второй случай: ранее в июне аналогичные попытки доставить гуманитарную помощь в сектор Газа были заблокированы.

ЧИТ. Грета Тунберг анонсировала новую миссию по прорыву морской блокады Сектора Газа.

В МИД Израиля подчеркнули, что все законные права участников акции были соблюдены. В то же время в официальном заявлении отмечается: "Ложь, которую они распространяют, является частью заранее спланированной кампании фейковых новостей".

Напомним

2 октября израильские военные корабли остановили флотилию из 44 судов, которая направлялась в Газу и находилась в 112 км от побережья. На одной из лодок была шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая во второй раз не смогла добраться до Сектора Газа с гуманитарной миссией.

Степан Гафтко

