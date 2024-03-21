Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардепЭксклюзив
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рф повысила активность беспилотной разведки, пытается компенсировать отсутствие А-50 - Гуменюк
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В Киевской области в результате ракетной атаки рф без света 1700 домов, дефицита нет - Минэнерго
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут использовала автомобиль, принадлежащий "Мегабанку", который находится в процессе ликвидации, для личных поездок за границу. Нардеп Николай Величкович считает, что это недопустимо и должно быть расследовано правоохранительными органами.
россияне обстреляли 5 населенных пунктов на Сумщине: осуществив 12 обстрелов и 5 авиаударов
Ночью и утром российские войска совершили 12 обстрелов и 5 авиаударов по приграничным районам и населенным пунктам Сумской области, целями которых были Хотинский, Белопольский, Краснопольский, Великописаревский и Середино-Будский районы.
рф повысила активность беспилотной разведки, пытается компенсировать отсутствие А-50 - Гуменюк
Россия увеличила активность беспилотной разведки на юге до 147 единиц в сутки, пытаясь компенсировать отсутствие самолетов А-50, заявила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.
В Харькове количество раненых из-за вражеского удара возросло до 10
Десять человек были ранены и пятеро погибли в результате ракетного удара по Харькову 20 марта.
Детям нужно доехать в школу, скорым - в больницы: Одесскую ОВА просят найти возможность отремонтировать дороги в регионе
Одесскую ОВА просят найти возможность отремонтировать дороги в регионе.
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Украина попадает в число стран с наиболее низким коэффициентом рождаемости.
Утренний массированный пуск ракет рф: корабли не были задействованы - Гуменюк
российские корабли не причастны к утреннему массированному ракетному удару по Украине, поскольку уже две недели не выходили на патрулирование, а ракетоносцы находятся на своей базе уже больше месяца, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного военного округа Наталья Гуменюк.
С оккупации вернули еще одну херсонскую семью с ребенком
12-летняя девочка и ее родители были благополучно возвращены с оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию.
Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии
россияне обстреляли Очаковскую и Куцурубскую громады Николаевской области из артиллерии и беспилотников, жертв нет.
В Киевской области в результате ракетной атаки рф без света 1700 домов, дефицита нет - Минэнерго
В результате массированных вражеских обстрелов в Киевской области обесточены 1700 потребителей, сейчас продолжаются восстановительные работы, ситуация с электроснабжением контролируемая, в резерве достаточно генерирующих мощностей.