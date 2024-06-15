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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра: что посмотреть в выходные

5 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра: что посмотреть в выходные

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 21:13  •  3343 просмотра

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Пять захватывающих детективных фильмов с напряженными сюжетами, интригующими тайнами и звездной игрой актеров, которые не дадут вам расслабиться в эти выходные.

Захватывающие расследования и напряженные сюжеты, тайны, интриги и расследования и конечно непревзойденная актерская игра, все это и не только ждет ценителей кино. УНН предлагает подборку детективов, которые можно посмотреть в выходные.

Детали

"Ножи наголо" (Knives Out) 2019 - по сюжету фильма известного писателя-криминалиста Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) находят мертвым в своем имении сразу после его 85-летия. К расследованию загадочным образом привлекают любознательного и простодушного детектива Бенуа Бланка (Дэниел Крейг). От неблагополучной семьи Харлана до его преданного персонала, Бланк начинает распутывать паутину тайн и корыстной лжи, чтобы раскрыть правду о преждевременной смерти Харлана. Жанрово фильм сочетает в себе элементы криминального, драматического, детективного, триллера и комедии, что делает его непредсказуемым и захватывающим.

Режиссер: Райан Джонсон

В главных ролях: Дэниел Крейг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон, Тони Коллетт, Лакит Стэнфилд, Кристофер Пламмер

"Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) 2023 - События в фильме разворачиваются в 1920-х годах вокруг индейского племени Осейдж, живущего в Оклахоме. Коренных американцев убивают одного за другим после того, как племя обогащается благодаря открытию залежей нефти. Резня Осейджей привлекает внимание ФБР, которое начинает расследование.

Жанр: Драма, Детектив

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джесси Племонс, Танту Кардинал

"Ветреная река" (Wind River)2017 - К востоку от Боулдер-Флетс, на территории индейской резервации Винд-Ривер, опытный охотник Кори Ламберт находит замерзшее тело молодой индианки Натали. Поскольку это федеральное преступление, ФБР отправляет неопытную, но смелую агентку Джейн Беннер вести расследование, однако вскоре девушка объединяет свои усилия с охотником Кори, чтобы раскрыть тайну убийства Натали.

Жанр: Детективы, Драмы, Боевики, Криминал, ТриллерРежиссер: Тейлор Шеридан

В главных ролях: Джереми Реннер, Джулия Джонс, Грэм Грин, Элизабет Олсен, Джон Бернтал, Джил Бирмингем

"В погоне за Бонни и Клайдом" (The Highwaymen) 2019 - События разворачиваются в 1934 году в Соединенных Штатах, когда грабители Бонни и Клайд беспощадно убивали мирных людей и грабили банки и магазины. Полной силы ФБР и новейших тогда криминалистических технологий было недостаточно, чтобы поймать самых известных преступников страны, тогда двое бывших техасских рейнджеров вынуждены положиться на свой инстинкт и старые навыки, чтобы выполнить работу.

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

В главных ролях: Актеры: Кевин Костнер, Вуди Харрельсон, Кэти Бейтс, Джон Кэррол Линч, Томас Манн, Дин Дентон, Ким Диккенс, Уильям Седлер, У. Эрл Браун, Дэвид Фурр.

"Город тайн" (The Dry) 2020 - Федеральный агент Аарон Фальк возвращается в свой родной город после двадцати лет отсутствия, чтобы посетить похороны своего друга детства Люка, который якобы убил свою жену и ребенка, а затем покончил жизнь самоубийством. Но Аарон не верит, что друг был способен на такое, он соглашается остаться и расследовать преступление. В ходе расследования он сталкивается с нераскрытым делом - смерть 17-летней Элли Дикон. Фальк начинает подозревать, что эти два преступления, разделенные десятилетиями, связаны.

Режиссёр: Роберт Коннолли

В главных ролях: Эрик Бана, Женевьев О'Рейли, Кейр О'Доннелл, Джон Полсон, Джулия Блейк, Брюс Спенс, Уильям Заппа, Мэтью Нейбл, Джеймс Фрешвилл.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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