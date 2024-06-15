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5 детективів, які тримають в напруженні до останнього кадру: що подивитись у вихідні

5 детективів, які тримають в напруженні до останнього кадру: що подивитись у вихідні

Київ • УНН

 • 98462 перегляди

П'ять захоплюючих детективних фільмів з напруженими сюжетами, інтригуючими таємницями та зірковою грою акторів, які не дадуть вам розслабитися цими вихідними.

Захоплюючі розслідування та напружені сюжети, таємниці, інтриги й розслідування і звісно неперевершена акторська гра, все це і не тільки чекає на поціновувачів кіно. УНН пропонує добірку детективів, які можна переглянути у вихідні.

Деталі

"Ножі наголо" (Knives Out) 2019 - за сюжетом фільму відомого письменника-криміналіста Харлана Тромбі (Крістофер Пламмер) знаходять мертвим у своєму маєтку одразу після його 85-річчя. До розслідування загадковим чином залучають допитливого та простодушного детектива Бенуа Бланка (Деніел Крейг). Від неблагополучної сім’ї Харлана до його відданого персоналу, Бланк починає розплутувати павутиння таємниць і корисливої брехні, щоб розкрити правду про передчасну смерть Харлана. Жанрово фільм поєднує в собі елементи кримінального, драматичного, детективного, трилера та комедії, що робить його непередбачуваним і захоплюючим.

Режисер: Раян Джонсон

У головних ролях: Деніел Крейг, Ана де Армас, Кріс Еванс, Джеймі Лі Кертіс, Майкл Шеннон, Дон Джонсон, Тоні Коллетт, Лакіт Стенфілд, Крістофер Пламмер

"Вбивці квіткового місяця" (Killers of the Flower Moon) 2023 - Події у фільмі розгортаються в 1920-х роках навколо індіанського племені Осейдж, що живе в Оклахомі. Корінних американців вбивають одного за одним після того, як плем'я збагачується завдяки відкриттю покладів нафти. Різанина Осейджів привертає увагу ФБР, яке починає розслідування.

Жанр: Драма, Детектив

У головних ролях: Леонардо ДіКапріо, Роберт Де Ніро, Лілі Гладстоун, Джессі Племонс, Танту Кардінал

"Вітряна ріка" (Wind River)2017 - На схід від Боулдер-Флетс, на території індіанської резервації Вінд-Рівер, досвідчений мисливець Корі Ламберт знаходить замерзле тіло молодої індіанки Наталі. Оскільки це федеральний злочин, ФБР відправляє недосвідчену, але сміливу агентку Джейн Беннер вести розслідування, однак незабаром дівчина об’єднує свої зусилля з мисливцем Корі, щоб розкрити таємницю вбивства Наталі.

Жанр: Детективи, Драми, Бойовики, Кримінал, ТрилерРежисер: Тейлор Шерідан

У головних ролях: Джеремі Реннер, Джулія Джонс, Грем Грін, Елізабет Олсен, Джон Бернтал, Джил Бірмінгем

"У гонитві за Бонні та Клайдом" (The Highwaymen) 2019 - Події розгортаються у 1934 році у Сплучених Штатах, коли грабіжники Бонні та Клайд нещадно вбивали мирних людей та грабували банки та магазини. Повної сили ФБР і новітніх тоді криміналістичних технологій було недостатньо, щоб упіймати найвідоміших злочинців країни, тоді двоє колишніх техаських рейнджерів змушені покластися на свій інстинкт і старі навички, щоб виконати роботу.

Режисер: Джон Лі Хенкок

У головних ролях: Актори: Кевін Костнер, Вуді Харрельсон, Кеті Бейтс, Джон Керрол Лінч, Томас Манн, Дін Дентон, Кім Діккенс, Вільям Седлер, У. Ерл Браун, Девід Фурр.

"Місто таємниць" (The Dry) 2020 - Федеральний агент Аарон Фальк повертається до свого рідного міста після двадцяти років відсутності, щоб відвідати похорон свого друга дитинства Люка, який нібито вбив свою дружину та дитину, а потім покінчив життя самогубством. Але Аарон не вірить, що друг був здатний на таке, він погоджується залишитися і розслідувати злочин. У ході розслідування він стикається з нерозкритою справою — смерть 17-річної Еллі Дікон. Фальк починає підозрювати, що ці два злочини, розділені десятиліттями, пов’язані.

Режисе: Роберт Конноллі

У головних ролях: Ерік Бана, Женев'єв О'Рейлі, Кейр О'Доннелл, Джон Полсон, Джулія Блейк, Брюс Спенс, Вільям Заппа, Метью Нейбл, Джеймс Фрешвілл.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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