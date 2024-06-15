Россия держит 4 ракетоносца с 28 крылатыми ракетами "Калибр" в Черном и Азовском морях.
В Черном море по состоянию на утро субботы на дежурстве находится один военный корабль РФ, снаряженный ракетами "Калибр". В Азовском море враг хранит 8 судов, 3 из них являются ракетоносителями. Об этом сообщают ВМСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Черном море находится один корабль, который является ракетоносителем с общим залпом до 4 "калибров".
В Азовском море на боевом дежурстве находятся 8 военных кораблей врага, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет.
В то же время в Средиземном море дежурят два российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" и могут быть снаряжены до 12 ракет.
Дополнение
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу осуществили:
В Черном море Россия удерживает до четырех ракет-«калибров» в Черном море13 июня 2024, 04:33 • 38032 просмотра