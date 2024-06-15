В Черном море по состоянию на утро субботы на дежурстве находится один военный корабль РФ, снаряженный ракетами "Калибр". В Азовском море враг хранит 8 судов, 3 из них являются ракетоносителями. Об этом сообщают ВМСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Черном море находится один корабль, который является ракетоносителем с общим залпом до 4 "калибров".

В Азовском море на боевом дежурстве находятся 8 военных кораблей врага, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет.

В то же время в Средиземном море дежурят два российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" и могут быть снаряжены до 12 ракет.

Дополнение

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - также 8 судов, из них только одно двигалось из пролива Босфор.

В Черном море Россия удерживает до четырех ракет-«калибров» в Черном море