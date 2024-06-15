У Чорному та Азовському морях росіяни утримують 4 ракетоносії
Київ • УНН
Росія тримає 4 ракетоносці з 28 крилатими ракетами "Калібр" у Чорному та Азовському морях.
У Чорному морі станом на ранок суботи на чергуванні перебуває один військовий корабель РФ, споряджений ракетами "Калібр". В Азовському морі ворог зберігає 8 суден, 3 з них є ракетоносіями. Про це повідомляють ВМСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у Чорному морі перебуває один корабель, що є ракетоносієм із загальним залпом до 4 "калібрів".
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають 8 військових кораблів ворога, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 24 ракет.
Водночас у Середземному морі чергують два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" і можуть бути споряджені до 12 ракет.
Доповнення
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – також 8 суден, з них лише одне рухалося з протоки Босфор.
У Чорному морі Росія утримує до чотирьох ракет-"калібрів"13.06.24, 07:33 • 38461 перегляд