В Москве недовольны реакцией Запада на заявления Путина об условиях мирных переговоров с Украиной. Представитель кремля Дмитрий Песков назвал заявления западных лидеров по этому поводу "не конструктивными". Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Так, в разговоре с журналистами, Песков пожаловался, что западные лидеры неконструктивно отреагировали на инициативу президента РФ Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта в Украине и новой архитектуры безопасности в Европе.

Ее (реакции - ред.) очень много, ее огромное количество - официальные реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера - заметил Песков.

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Кроме того, представитель Кремля отреагировал на проведение сегодня первого дня Саммита мира. По его словам, в рф надеются, что в следующий раз Запад устроит более "конструктивное обсуждение" по ситуации в Украине.

Мы не хотим им ничего передавать. Мы хотим собраться в следующий раз для более предметного и перспективного мероприятия - заявил Песков журналистам, комментируя Саммит мира в Украине.

Контекст

путин в своем выступлении 14 июня заявил, что россия готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но Украине для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский, заявил, что "предложение" президента россии владимира путина о прекращении огня в Украине является ультиматумом, которому нельзя доверять.