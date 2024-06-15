У кремлі поскаржились на "неконструктивну" реакцію Заходу на умови путіна щодо перемовин з Україною
Київ • УНН
Росія незадоволена реакцією Заходу на заяви Путіна про умови мирних переговорів з Україною, називаючи її "неконструктивною" і сподіваючись на більш "предметну і перспективну" дискусію наступного разу.
У москві незадоволені реакцією Заходу на заяви путіна щодо умов мирних перемовин з Україною. Речник кремля дмитро пєсков назвав заяви західних лідерів щодо цього "не конструктивними". Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Так, у розмові з журналістами, пєсков поскаржився, що західні лідери неконструктивно відреагували на ініціативу президента РФ Володимира Путіна щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні та нової архітектури безпеки в Європі.
Її (реакції - ред.) дуже багато, її величезна кількість - офіційні реакція, офіційні заяви. Неконструктивного характеру
"Образливі для здорового глузду": в ОП відреагували на заяви путіна щодо мирних переговорів14.06.24, 23:50 • 112599 переглядiв
Доповнення
Окрім того, представник кремля відреагував на проведення сьогодні першого дня Саміту миру. За його словами, у рф сподіваються, що наступного разу Захід влаштує більш "конструктивне обговорення" щодо ситуації в Україні.
Ми не хочемо їм нічого передавати. Ми хочемо зібратися наступного разу для більш предметного та перспективного заходу
Контекст
путін у своєму виступі 14 червня заявив, що росія готова розпочати переговори щодо закінчення війни в Україні, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус України.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський, заявив, що "пропозиція" президента росії володимира путіна про припинення вогню в Україні є ультиматумом, якому не можна довіряти.