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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Швейцарии на фоне Саммита мира собрался митинг в защиту украинских военнопленных

В Швейцарии на фоне Саммита мира собрался митинг в защиту украинских военнопленных

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 13:25  •  11257 просмотра

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Около 200 человек митинговали перед железнодорожным вокзалом Люцерна в Швейцарии, призывая к глобальным усилиям для освобождения украинских военнопленных и прекращения их пыток, во время первого дня Саммита мира, который проходил неподалеку.

Около 200 человек собрались в субботу днем на митинг перед железнодорожным вокзалом Люцерна в Швейцарии, недалеко от места проведения Саммита мира. Среди прочего они призвали к более глобальным усилиям для освобождения украинских военнопленных, пишет УНН со ссылкой на швейцарское издание watson.

Детали

"В первый день саммита в Бюргенштоке около 200 человек собрались на митинг перед железнодорожным вокзалом Люцерна. Среди прочего они призвали к более глобальным усилиям для освобождения украинских военнопленных", - пишет издание.

Многие принесли украинские флаги. Подросток поднял плакат с надписью: "Я больше никогда не увижу своего отца". Другой: "Мой отец - герой". Многие присутствующие были одеты в футболки с надписью "Спасите украинских военнопленных".

Они также требовали прекратить пытки украинских военнопленных, которые удерживаются в россии, и обеспечить обращение с ними в соответствии с Женевскими конвенциями, о чем говорится в сообщении организаторов.

Митинг организован Обществом украинцев Швейцарии и членами семей украинских военнопленных. 

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина
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