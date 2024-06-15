В Швейцарии на фоне Саммита мира собрался митинг в защиту украинских военнопленных

Около 200 человек собрались в субботу днем на митинг перед железнодорожным вокзалом Люцерна в Швейцарии, недалеко от места проведения Саммита мира. Среди прочего они призвали к более глобальным усилиям для освобождения украинских военнопленных, пишет УНН со ссылкой на швейцарское издание watson.

Детали

"В первый день саммита в Бюргенштоке около 200 человек собрались на митинг перед железнодорожным вокзалом Люцерна. Среди прочего они призвали к более глобальным усилиям для освобождения украинских военнопленных", - пишет издание.

Многие принесли украинские флаги. Подросток поднял плакат с надписью: "Я больше никогда не увижу своего отца". Другой: "Мой отец - герой". Многие присутствующие были одеты в футболки с надписью "Спасите украинских военнопленных".

Они также требовали прекратить пытки украинских военнопленных, которые удерживаются в россии, и обеспечить обращение с ними в соответствии с Женевскими конвенциями, о чем говорится в сообщении организаторов.

Митинг организован Обществом украинцев Швейцарии и членами семей украинских военнопленных.

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.