У Швейцарії на тлі Саміту миру зібрався мітинг на захист українських військовополонених
Київ • УНН
Близько 200 людей мітингували перед залізничним вокзалом Люцерна у Швейцарії, закликаючи до глобальних зусиль для звільнення українських військовополонених та припинення їхніх тортур, під час першого дня Саміту миру, що проходив неподалік.
Близько 200 людей зібралися у суботу вдень на мітинг перед залізничним вокзалом Люцерна у Швейцарії, неподалік від місця проведення Саміту миру. Серед іншого вони закликали до більш глобальних зусиль для звільнення українських військовополонених, пише УНН з посиланням на швейцарське видання watson.
Деталі
"У перший день саміту у Бюргенштоку близько 200 людей зібралися на мітинг перед залізничним вокзалом Люцерна. Серед іншого вони закликали до більш глобальних зусиль для звільнення українських військовополонених", - пише видання.
Багато принесли українські прапори. Підліток підняв плакат з написом: "Я більше ніколи не побачу свого батька". Інший: "Мій батько - герой". Багато присутніх були одягнені у футболки з написом "Врятуйте українських військовополонених".
Вони також вимагали припинити катування українських військовополонених, які утримуються в росії, і забезпечити поводження з ними відповідно до Женевських конвенцій, про що йдеться в повідомленні організаторів.
Мітинг організовано Товариством українців Швейцарії та членами родин українських військовополонених.
Доповнення
Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.
Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.