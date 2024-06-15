Санкции не могут остановить Россию, поэтому единственный способ остановить похищение украинских детей с оккупированных территорий - это деоккупация. Об этом в интервью для The Independent рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Лубинец заявил, что в Украине "не знают, как остановить эту депортацию" без дополнительной поддержки международных партнеров, а также "как привлечь россиян к ответственности".

В современном мире нет реальной системы защиты и прав человека - убежден украинский омбудсмен.

Лубинец также скептически отнесся к санкциям, введенным против Москвы, поскольку, по его словам, рф последовательно нарушала права украинских гражданских лиц, не опасаясь серьезных последствий.

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Как мы можем верить в санкции, когда мы видим позицию Ирана, например - сказал он.

По его словам, Иран находится под санкциями уже более 30 лет, а впрочем, страна до сих пор производит много оружия, которое к тому же продает в Россию.

Санкции? Правда? Мы должны быть реалистами. Мы живем в ситуации, когда могущественные страны могут без какого-либо наказания оккупировать территории в других странах. Это реальная ситуация современного мира - уверен Дмитрий Лубинец.

Омбудсман убежден, что единственный вариант, того Украина может прекратить незаконную депортацию детей в РФ - это освобождение всех оккупированных территорий.

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Как остановить депортацию украинских детей? Я думаю, что у нас есть только один реальный способ остановить это. То есть освобождение всех временно оккупированных территорий Украины - подытожил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей Россией геноцидом. Она также призывает к немедленному прекращению депортации и принудительного перемещения детей и требует их возвращения в Украину.