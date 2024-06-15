Киев • УНН
Похищение Россией украинских детей с оккупированных территорий нельзя остановить только санкциями; единственный способ остановить это - деоккупация и освобождение всех временно оккупированных территорий Украины, считает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Санкции не могут остановить Россию, поэтому единственный способ остановить похищение украинских детей с оккупированных территорий - это деоккупация. Об этом в интервью для The Independent рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
Лубинец заявил, что в Украине "не знают, как остановить эту депортацию" без дополнительной поддержки международных партнеров, а также "как привлечь россиян к ответственности".
В современном мире нет реальной системы защиты и прав человека
Лубинец также скептически отнесся к санкциям, введенным против Москвы, поскольку, по его словам, рф последовательно нарушала права украинских гражданских лиц, не опасаясь серьезных последствий.
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Как мы можем верить в санкции, когда мы видим позицию Ирана, например
По его словам, Иран находится под санкциями уже более 30 лет, а впрочем, страна до сих пор производит много оружия, которое к тому же продает в Россию.
Санкции? Правда? Мы должны быть реалистами. Мы живем в ситуации, когда могущественные страны могут без какого-либо наказания оккупировать территории в других странах. Это реальная ситуация современного мира
Омбудсман убежден, что единственный вариант, того Украина может прекратить незаконную депортацию детей в РФ - это освобождение всех оккупированных территорий.
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Как остановить депортацию украинских детей? Я думаю, что у нас есть только один реальный способ остановить это. То есть освобождение всех временно оккупированных территорий Украины
Напомним
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей Россией геноцидом. Она также призывает к немедленному прекращению депортации и принудительного перемещения детей и требует их возвращения в Украину.