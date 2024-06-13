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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Отвратительно и ужасно" - Белый дом сделал заявление после расследования FT, как кремль передает на усыновление похищенных украинских детей

"Отвратительно и ужасно" - Белый дом сделал заявление после расследования FT, как кремль передает на усыновление похищенных украинских детей

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 06:59  •  5524 просмотра

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российские власти депортировали сотни тысяч украинских гражданских лиц, в том числе детей, которых насильно разлучили с семьями, и разместили похищенных украинских детей на российских сайтах по усыновлению.

Белый дом имеет "новые и достоверные сообщения о том, что российские власти размещают списки похищенных украинских детей на российских сайтах усыновления". Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, после очередного журналистского расследования на эту тему, пишет УНН.

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину военнослужащие россии и другие российские официальные лица депортировали в россию сотни тысяч украинских мирных жителей, включая детей, которых насильно разлучили со своими семьями. Нам известны новые и достоверные сообщения о том, что российские власти размещают списки похищенных украинских детей на российских сайтах по усыновлению. Это отвратительно и ужасно. Эти украинские дети со своими семьями должны быть в Украине. россия ведет войну не только против украинских военных, но и против украинского народа. Как уже сказал президент, россия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Мы продолжим поддерживать украинский народ, помогая ему защититься от варварской агрессивной войны россии

- сказал Салливан.

Ранее

FT идентифицировало и выявило четырех украинских детей, которых россия вывезла из украинских приютов в первые месяцы кремлевского вторжения 2022 года, имена которых есть в базе данных пропавших в Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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