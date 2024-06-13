"Огидно та жахливо" - Білий дім зробив заяву після розслідування FT, як кремль передає на усиновлення викрадених українських дітей
Київ • УНН
російська влада депортувала сотні тисяч українських цивільних осіб, у тому числі дітей, яких насильно розлучили з сім'ями, і розмістила викрадених українських дітей на російських сайтах з усиновлення.
Білий дім має "нові та достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує списки викрадених українських дітей на російських сайтах усиновлення". Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, після чергового журналістського розслідування на цю тему, пише УНН.
З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну військовослужбовці росії та інші російські офіційні особи депортували до росії сотні тисяч українських мирних жителів, включно з дітьми, яких насильно розлучили зі своїми сім'ями. Нам відомі нові й достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує списки викрадених українських дітей на російських сайтах із усиновлення. Це огидно та жахливо. Ці українські діти зі своїми родинами мають бути в Україні. росія веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу. Як уже сказав президент, росія скоює воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми продовжимо підтримувати український народ, допомагаючи йому захиститись від варварської агресивної війни росії
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FT ідентифікувало і виявило чотирьох українських дітей, яких росія вивезла з українських притулків у перші місяці кремлівського вторгнення 2022 року, імена яких є в базі даних зниклих в Україні.