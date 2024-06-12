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Журналісти FT встановили особи 4 дітей, яких рф вивезла з українських притулків

Журналісти FT встановили особи 4 дітей, яких рф вивезла з українських притулків

Київ • УНН

 • 19509 перегляди

Газета "Financial Times" встановила особу чотирьох українських дітей, яких росія вивезла з дитячих будинків України під час вторгнення у 2022 році. Одній дитині було дано нове російське ім'я.

Видання Financial Times встановило особи чотирьох дітей, яких росія вивезла з українських притулків. В одного з них - нове ім'я та вік, передає УНН.

Деталі

FT ідентифікувала і виявила чотирьох українських дітей, яких росія вивезла з українських притулків у перші місяці кремлівського вторгнення 2022 року, імена яких є в базі даних зниклих в Україні.

Журналісти встановили, що троє дітей наразі перебувають в оренбурзькій і тульській областях, четвертий - в анексованому Криму.

В однієї дитини нове російське ім'я та інший вік, які відрізняються від документів, виданих українським урядом. Інша дитина зображена з російською версією українського імені. У цих дітей немає згадок про українське походження, з'ясувала газета Financial Times.

Доповнення

У нещодавньому розслідуванні New York Times було підтверджено, що ще сімнадцять дітей, ідентифікованих FT на сайті з усиновлення, є українськими дітьми, і всі вони були з дитячого будинку в Херсоні.

Україна розшукує понад 19 тисяч насильно вивезених рф дітей - Зеленська 05.06.2024, 17:30 • 17629 переглядiв

Міжнародний кримінальний суд (International Criminal Court, ICC) видав ордери на арешт президента рф володимира путіна та уповноваженої з прав дитини марії львової-белової, заявивши, що вони несуть кримінальну відповідальність за воєнний злочин - незаконну депортацію дітей, нагадує Financial Times.

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Кремль виправдовує свої дії, стверджуючи, що це було зроблено для їхнього захисту; президент рф Путін підписав укази, які дають змогу прискорити набуття російського громадянства українськими дітьми, вивезеними до Росії.

"Добігла до околиці міста, там сльота і собаки злі" - сотні викрадених з України дітей окупанти тримають в регіональних інтернатах рф03.04.2024, 19:54 • 37174 перегляди

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