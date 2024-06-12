Журналісти FT встановили особи 4 дітей, яких рф вивезла з українських притулків
Київ • УНН
Газета "Financial Times" встановила особу чотирьох українських дітей, яких росія вивезла з дитячих будинків України під час вторгнення у 2022 році. Одній дитині було дано нове російське ім'я.
Видання Financial Times встановило особи чотирьох дітей, яких росія вивезла з українських притулків. В одного з них - нове ім'я та вік, передає УНН.
Деталі
FT ідентифікувала і виявила чотирьох українських дітей, яких росія вивезла з українських притулків у перші місяці кремлівського вторгнення 2022 року, імена яких є в базі даних зниклих в Україні.
Журналісти встановили, що троє дітей наразі перебувають в оренбурзькій і тульській областях, четвертий - в анексованому Криму.
В однієї дитини нове російське ім'я та інший вік, які відрізняються від документів, виданих українським урядом. Інша дитина зображена з російською версією українського імені. У цих дітей немає згадок про українське походження, з'ясувала газета Financial Times.
Доповнення
У нещодавньому розслідуванні New York Times було підтверджено, що ще сімнадцять дітей, ідентифікованих FT на сайті з усиновлення, є українськими дітьми, і всі вони були з дитячого будинку в Херсоні.
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