Издание Financial Times установило личности четырех детей, которых россия вывезла из украинских приютов. У одного из них - новое имя и возраст, передает УНН.

Детали

FT идентифицировала и обнаружила четырех украинских детей, которых россия вывезла из украинских приютов в первые месяцы кремлевского вторжения в 2022 году, имена которых есть в базе данных пропавших в Украине.

Журналисты установили, что трое детей в данный момент находятся в Оренбургской и Тульской областях, четвертый – в аннексированном Крыму.

У одного ребенка новое российское имя и другой возраст, которые отличаются от документов, выданных украинским правительством. Другой ребенок изображен с русской версией украинского имени. У этих детей нет упоминаний об украинском происхождении, выяснила газета Financial Times.

Дополнение

В недавнем расследовании New York Times было подтверждено, что еще семнадцать детей, идентифицированных FT на сайте по усыновлению, являются украинскими детьми, и все они были из детского дома в Херсоне.

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Международный уголовный суд (International Criminal Court, ICC) выдал ордера на арест президента рф владимира путина и уполномоченного по правам ребенка марии львовой-беловой, заявив, что они несут уголовную ответственность за военное преступление - незаконную депортацию детей, напоминает Financial Times.

Кремль оправдывает свои действия, утверждая, что это было сделано для их защиты; президент рф путин подписал указы, позволяющие ускорить получение российского гражданства украинскими детьми, вывезенными в россию.

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