Украина разыскивает более 19 тысяч насильно вывезенных рф детей - Зеленская

Украина разыскивает более 19 тысяч принудительно вывезенных россией украинских детей. Это лишь те, чьи имена удалось верифицировать. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью иностранным журналистам, сообщает УНН.

Детали

Сейчас по данным государственного портала "Дети войны" мы имеем верифицированную цифру - 19 тысяч 546 детей, которые мы знаем что точно вывезены на территорию рф или подконтрольные территории - заявила первая леди.

Зеленская подчеркнула, что россия продолжает скрывать данные и местонахождение детей. Доступа к ним не имеют ни украинские органы власти, ни международные организации.

"Противопоставить российскому произволу в отношении беззащитных детей можем только совместные усилия всех свободных стран. Обнадеживает, что международная коалиция За возвращение украинских детей постоянно растет. Важно, чтобы все страны мира как можно быстрее поняли: права и защита украинских детей – это о правах и защите их детей также", – сказала Зеленская.

Она добавила, что сейчас в коалицию входят уже 37 стран. На днях к ней присоединилась Аргентина.

Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей