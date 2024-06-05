Украина разыскивает более 19 тысяч насильно вывезенных рф детей - Зеленская

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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olena-zelenskaЕлена Зеленская
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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4 июня 2024, 12:18  •  147829 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  155652 просмотра
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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  172556 просмотра

Украина разыскивает более 19 тысяч насильно вывезенных рф детей - Зеленская

Украина разыскивает более 19 тысяч украинских детей, насильственно вывезенных россией. Это лишь те, чьи имена удалось верифицировать.

Война •   •  2502 просмотра
Украина разыскивает более 19 тысяч насильно вывезенных рф детей - Зеленская

Правительство изменило порядок получения удостоверения на право работы с пестицидами

Правительство внесло изменения в процедуру получения удостоверения на право работы с пестицидами, разрешив юридическим и физическим лицам подавать заявки на обучение и сертификацию с помощью единого заявления в Государственную продовольственно-бытовую службу или центры административных услуг.

Агроновости •   •  2195 просмотра
Правительство изменило порядок получения удостоверения на право работы с пестицидами

Самая дорогая игрушка в мире: фигурку из "Звездных войн" продали за рекордные 525 тысяч долларов

Чрезвычайно редкая фигурка Боба Фетта из "Звездных войн" стала самой дорогой игрушкой в мире после того, как была продана на аукционе за рекордные 525 000 долларов.

УНН Lite •   •  6996 просмотра
Самая дорогая игрушка в мире: фигурку из "Звездных войн" продали за рекордные 525 тысяч долларов

Взрыв прогремел в Одессе: что известно

В Одессе прогремел взрыв после того, как воздушные силы предупредили о ракетной угрозе со стороны Крыма.

Война •   •  10261 просмотра
Взрыв прогремел в Одессе: что известно

Проезд только для легкового транспорта: патрульные предупредили об ограничении движения через ДнепроГЭС

После российского ракетного удара 1 июня движение по плотине Днепровской гидроэлектростанции было восстановлено в ограниченном режиме с ограничениями по весу и скорости транспортных средств.

Общество •   •  8736 просмотра
Проезд только для легкового транспорта: патрульные предупредили об ограничении движения через ДнепроГЭС

Рассмотрим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 3 населенных пунктов Золочевской общины - Синегубов

Совет обороны рассмотрит решение о принудительной евакуации семей с детьми из Александровки, тимофеевки и Возрожденовской Золочевской общины Харьковской области из-за их близости к российской границе и ежедневных вражеских обстрелов.

Общество •   •  8256 просмотра
Рассмотрим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 3 населенных пунктов Золочевской общины - Синегубов

Обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен: на Закарпатье задержали членов мошеннического колцентра

Правоохранители задержали на Закарпатье организатора и 18 участников мошеннического колцентра, которые обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен.

Общество •   •  7660 просмотра
Обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен: на Закарпатье задержали членов мошеннического колцентра

На восстановление страны и реабилитацию военных: Литва выделяет Украине почти 13 млн евро

Литва выделяет 12,7 миллиона евро на проекты по восстановлению в Украине, включая реконструкцию школы в Николаеве, реабилитацию раненых солдат и жертв войны.

Война •   •  9079 просмотра
На восстановление страны и реабилитацию военных: Литва выделяет Украине почти 13 млн евро

Генштаб: сегодня уже 64 боестолкновения, враг не сбавляет темпов на Покровском направлении

Согласно отчету Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 16: 00 5 июня, вдоль всей линии фронта произошло 64 боевых столкновения, при этом российские оккупанты не снижают темпов на Покровском направлении.

Война •   •  7025 просмотра
Генштаб: сегодня уже 64 боестолкновения, враг не сбавляет темпов на Покровском направлении

Энергетическая отрасль россии адаптируется к санкциям: ее доход от нефти вырос на 50% в мае

Нефтяные доходы россии в мае выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом достигнув 793,7 млрд рублей, несмотря на международные санкции.

Новости Мира •   •  6168 просмотра
Энергетическая отрасль россии адаптируется к санкциям: ее доход от нефти вырос на 50% в мае