Україна розшукує понад 19 тисяч насильно вивезених рф дітей - Зеленська
Київ • УНН
Україна розшукує понад 19 тисяч українських дітей, насильно вивезених росією. Це лише ті, чиї імена вдалося верифікувати.
Україна розшукує понад 19 тисяч примусово вивезених росією українських дітей. Це лише ті, чиї імена вдалося верифікувати. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю іноземним журналістам, повідомляє УНН.
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Наразі за даними державного порталу "Діти війни" ми маємо верифіковану цифру - 19 тисяч 546 дітей, які ми знаємо що точно вивезені на територію рф чи підконтрольні території
Зеленська наголосила, що росія продовжує приховувати дані та місцеперебування дітей. Доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.
"Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також", – сказала Зеленська.
Вона додала, що зараз до коаліції входять уже 37 країн. Днями до неї приєдналася Аргентина.
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