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Україна розшукує понад 19 тисяч насильно вивезених рф дітей - Зеленська

Україна розшукує понад 19 тисяч насильно вивезених рф дітей - Зеленська

Київ • УНН

 • 17629 перегляди

Україна розшукує понад 19 тисяч українських дітей, насильно вивезених росією. Це лише ті, чиї імена вдалося верифікувати.

Україна розшукує понад 19 тисяч примусово вивезених росією українських дітей. Це лише ті, чиї імена вдалося верифікувати. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю іноземним журналістам, повідомляє УНН.

Деталі

Наразі за даними державного порталу "Діти війни" ми маємо верифіковану цифру  - 19 тисяч 546 дітей, які ми знаємо що точно вивезені на територію рф чи підконтрольні території

- заявила перша леді.

Зеленська наголосила, що росія продовжує приховувати дані та місцеперебування  дітей. Доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.

"Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також", – сказала Зеленська. 

Вона додала, що зараз до коаліції входять уже 37 країн. Днями до неї приєдналася Аргентина.

Українські суди вже винесли понад 30 вироків у справах щодо воєнних злочинів щодо дітей31.05.24, 19:30 • 31373 перегляди

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