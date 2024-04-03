"Добежала до окраины города, там слякоть и собаки злые" - сотни похищенных из Украины детей оккупанты держат в региональных интернатах рф

Оккупанты вывезли из украинских территорий сотни детей, разместив их в учреждениях 15 регионов рф. По данным расследования "Важных историй" и "Верстки", анкеты минимум 285 детей из Донецкой области Украины оказались во всероссийском банке данных детей-сирот, передает УНН.

Детали

Минимум 285 вывезенных из Донеччины детей оказались в федеральной сиротской базе рф, - большинство анкет оказались в банке в течение осени 2022 года, а в 2023 году добавили более десятка. По данным журналистов, вывезенных из Украины детей разместили в учреждениях как минимум 15 регионов страны-оккупанта.

Личность каждого ребёнка удалось подтвердить "Вёрстке" и "Важным историям", - журналисты поговорили с похищенными из Украины детьми.

Нам сказали одеться и взять вещи. Вот и уехали — на сколько это, непонятно было - рассказывает 15-летняя Алёна Овчаренко.

В оккупированном Донецке она жила в родной семье с сестрой под опекой отца, который работал в городе строителем.

В один день ему резко стало плохо, оказалось, что жидкость в лёгких, он умер. Дочерей после этого отправили к матери, но она не справилась из-за своих проблем с алкоголем. Детей забрали в приют вместе с младшим братом, который ранее жил с мамой.

В феврале 2022 года, в преддверии полномасштабного вторжения российских войск, Алёна и Настя написали тёте, что находятся недалеко от таганрога, где было ещё около 400 детей-сирот из донецких учреждений.

В дальнейшем сироты, которые верили, что уезжают на несколько дней, стали ещё и беженцам, которые из-за спешки не успели забрать сменное бельё, одежду и документы. Их отправили в детдома, интернаты и колледжи в разных частях россии.

В своем материале журналисты изданий приводят разные впечатления опрошенных детей, подтверждая, разочарование тех, кто узнал, что возвращение домой откладывается или вовсе отменяется.

Когда узнали, что это надолго, мы были очень расстроены. Мы хотели обратно - рассказывает 17-летняя Вероника из Амвросиевки.

Ее землячка, 17-летняя Марина сообщила, что несмотря на помощь волонтеров, она морально "не вывозила".

Она объяснила, что ее резко забрали и переместили в другой город.

Дала себе волю, добежала почти до окраины города, но там была слякоть и собаки большие, злые. Позвонила воспитателю и попросила меня забрать. Меня вели под руки (..) привезли в интернат, попросили собрать вещи. Сказали, что у меня нервное расстройство, и отвезли в психушку - рассказывает Марина.

По данным журналистов, анкеты 98 детей к моменту выхода расследования пропали из банка данных. По закону, ребенка исключают из банка только в случае передачи на воспитание в семью, возвращения родителям, совершеннолетия или смерти.

Усыновить или взять под опеку украденных детей-сирот предлагали в 15 регионах рф.

Вероятно, 76 детей из тех, кто успел попасть в банк данных детей-сирот, позже оказались в российских приёмных семьях. Четверо вернулись к родственникам на оккупированные территории – пишут журналисты.

По данным расследования, как минимум 187 детей остаются в сиротской системе россии.

Напомним

российские оккупанты заставляют украинских детей-сирот писать письма военным, в обмен на якобы подарки от бойцов.

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