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"Добежала до окраины города, там слякоть и собаки злые" - сотни похищенных из Украины детей оккупанты держат в региональных интернатах рф
Сотни украинских детей, похищенных из Донбасса, были помещены в детские учреждения в 15 регионахроссии, и как минимум 285 из них попали в федеральный банк данных о детях-сиротах, говорится в расследовании журналистов.
Лекорню провел переговоры с Шойгу: о чем говорили министры обороны
Министр обороны Франции Себастьен Лекорну осудил "агрессивную войну" россии в Украине во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, первого такого разговора с октября 2022 года. И вместе с тем выразил соболезнования, по тексту в Подмосковном "крокус холле" и выразил готовность Франции "к "расширенному обмену" с Москвой в борьбе с "терроризмом".
Без Ватутино, Северодонецка и Дружбы: в Украине переименуют еще более 50 населенных пунктов
Еще 51 населенный пункт в Украине, в том числе 7 городов и 44 села, будет переименован в рамках процесса деколонизации.
На Новопавловском направлении россияне пытались прорвать оборону при поддержке авиации - Генштаб
За минувшие сутки на линии фронта произошло 54 боевых столкновения, больше всего обстрелов противник провел на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, нанеся 5 ракетных и 50 авиационных ударов, а также 37 раз применив реактивные системы залпового огня.
Российская армия атаковала город Мерефа в Харьковской области: что известно
Российская армия атаковала город Мерефа в Харьковской области, сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.
Днепропетровщина: армейцы рф повредили частное предприятие и объект инфраструктуры на Никопольщине
Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и беспилотников, повредив частное предприятие и объект инфраструктуры, но никто не пострадал.
На Харьковщине из-за российских произошел масштабный лесной пожар
Российские обстрелы вызвали масштабный лесной пожар на площади более 9 гектаров в Харьковской области, который удалось потушить без жертв.
В Хмельницкой области женщина напала на авто ТЦК: ей грозит штраф или 40-60 часов общественных работ
В Хмельницкой области женщине грозит наказание за нападение на автомобиль военнослужащих ТЦК - штраф или общественные работы.
Страны НАТО начали планировать новые структуры помощи Украине - Столтенберг
На встрече в Брюсселе страны НАТО договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины, но не определились с конкретной структурой или пакетом помощи.
Эстония разработала механизм использования замороженных активов рф для нужд Украины - Шмыгаль
Эстония завершила разработку механизма использования замороженных российских активов для помощи Украине, о чем говорили премьер-министры Украины и Эстонии во время встречи.