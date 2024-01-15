Во временно оккупированной Ялте дети исполнили украинские колядки

В Ялте на Рождество в римско-католическом храме дети спели на украинском языке. Видео щедрований в Ялте показали Крым.Реалии, передаёт УНН.

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Согласно информации корреспондентов Крым.Реалии в римско-католическом храме Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии проходил традиционный фестиваль колядок. В нем участвовали около десяти фольклорных коллективов из разных регионов аннексированного россией Крыма.

Колядки и щедривки исключительно на украинском языке исполняли детская и взрослая группы коллектива "Дружба народов" из Симферополя.

Корреспонденты отмечают, что после фестиваля симферопольцев пригласили еще раз выступить в этом же храме с отдельной расширенной программой.