У тимчасово окупованій Ялті діти виконали українські колядки

У Ялті на Різдво в римо-католицькому храмі діти заспівали українською мовою. Відео щедрувань у Ялті показали Крим.Реалії, передає УНН.

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Згідно з інформацією кореспондента Крим.Реалії, у римо-католицькому храмі Непорочного зачаття пресвятої Діви Марії проходив традиційний фестиваль колядок. У ньому брали участь близько десяти фольклорних колективів із різних регіонів анексованого росією Криму.

Колядки та щедрівки виключно українською мовою виконували дитяча та доросла групи колективу "Дружба народів" із Сімферополя.

Кореспонденти зазначають, що після фестивалю сімферопольців запросили ще раз виступити в цьому ж храмі з окремою розширеною програмою.