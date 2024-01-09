На ВОТ оккупанты заставляют детей-сирот писать письма российским солдатам в обмен на подарки
российские оккупанты заставляют украинских детей-сирот писать письма военным, в обмен на якобы подарки от бойцов.
НАПК не получило от правительства 131 постановление для проведения антикоррекспертизы: премьеру внесли предписание
НАПК обязало премьер-министра Шмыгаля устранить нарушения антикоррупционного законодательства после того, как не рассмотрело 131 постановление правительства. Эти постановления касаются сфер с высокими коррупционными рисками.
Укрытиями в Украине обеспечены 88% школ - Шмыгаль
Премьер-министр Украины сообщил, что 88% школ и 93% учеников и учителей имеют доступ к укрытиям, и планируется улучшить качество и достичь почти 100%.
Украина движется к децентрализованной генерации, которая менее уязвима к атакам рф - Шмыгаль
Украина продвигается к децентрализованной энергетике, менее уязвимой к российским атакам. В Хмельницкой области установлена первая когенерационная установка.
Под удар рф по Херсону попали жилые кварталы и медучреждение - ОВА
Российский обстрел пришелся по жилым домам и медицинскому учреждению в Херсоне; чудом обошлось без жертв.
К каждой второй статье законопроекта о мобилизации есть замечания - нардеп
Как отметила Бобровская, что есть задача поставить законопроект на голосование в ближайшие дни, но этот законопроект требует существенной доработки.
Потребление электроэнергии стремительно растет, дополнительные нагрузки увеличивают риск аварий - Шмыгаль
Потребление электроэнергии в Украине выросло на 6% из-за холодной погоды, что увеличивает риск аварий; премьер-министр призывает к мерам по энергосбережению.
В Одесской области судья за взятки позволял уклонистам выезжать за границу - СБУ
Судья в Одесской области был пойман СБУ и НАБУ на взятке за то, что позволял уклонистам сбежать за границу. За такие незаконные услуги он брал 3500 долларов США.
Взрывы на нефтебазе в Орле: в рф заявили об атаке украинских беспилотников
Несмотря на заявления местных жителей о взрывах на предприятиях российские пропагандисты заявили, что сбили все дроны-камикадзе.
Обеспечение фронта снарядами и дронами: Зеленский провел важное заседание Ставки
Зеленский обсудил усиление снабжения на фронте и противовоздушной обороны на совещании начальников штабов. Основное внимание было сосредоточено на распределении снарядов и беспилотников, а также на защите городов и инфраструктуры.