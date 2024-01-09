На ВОТ оккупанты заставляют детей-сирот писать письма российским солдатам в обмен на подарки

На временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают циничную пропаганду среди детей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В частности, оккупанты заставили детей Алешковского дома-интерната писать письма российским солдатам. По идее, это должны были быть письма благодарности за подарок, которые "солдаты" передали детям.

На самом деле подарочные наборы покупала оккупационная администрация, но выставляли это как подарки солдат, за что каждый ребенок должен был написать письмо-благодарность оккупанту. Таким образом у детей формировали мнение о дружелюбном к ним отношении оккупанта. - объяснили в Спротиве.

В Центре подчеркивают, что такие мероприятия являются частью целенаправленной политики врага по изменению самоидентификации украинских детей, что является одним из признаков геноцида.

Новый указ путина о получении российского гражданства затрагивает украинских детей - сирот - омбудсмен

Напомним,

Оккупанты запускают на ВОТ онлайн-паспортный сервис, который заставляет регистрироваться гражданских лиц, в том числе несовершеннолетних.