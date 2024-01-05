Новый указ путина о получении российского гражданства затрагивает украинских детей - сирот - омбудсмен

Президент россии владимир путин издал приказ о присвоении украинским детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, гражданства рф. Это сделано для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на территории рф, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Вчера, 4 января, президент рф владимир путин подписал Указ №11 "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство российской федерации".

В приказе отмечается, что дети сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, которые являются гражданами Украины, могут получить гражданство рф по личному решению путина без учета всех или отдельных требований федерального законодательства.

Заявление о вступлении в такое гражданство могут подать руководители российских организаций, в которую устроен под присмотр ребенок.

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В то же время, как указал Лубинец, при заполнении анкеты, даже не указывается информация о месте жительства заявителя и его контактные данные, а только адрес и контакты по месту работы такого заявителя.

Считаю, что присвоение детям гражданства рф делается для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на их территории. То есть получается, что за депортированных украинских детей, которые сейчас находятся в российских учреждениях или в российских семьях под опекой, могут подать заявления о вступлении в гражданство российские граждане, которые путин будет удовлетворять без каких-либо требований - написал омбудсмен в Telegram.

По его словам, следующим шагом после получения ими "гражданства" рф будет усыновление детей уже как россиян, а за этим - изменение их персональных данных.

В один момент может так случиться, что ни одного украинского ребенка в рф не останется, ведь все они в течение следующих 3 месяцев могут стать россиянами.

Как Уполномоченный ВРУ по правам человека, буду принимать все необходимые меры для реагирования как внутри страны, так и на международной арене. Ведь перевод детей из одной национальной группы в другую, безусловно, которой является предоставление принудительного гражданства детям, является одним из признаков геноцида - подчеркнул Лубинец.

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