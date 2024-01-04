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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия будет выдавать гражданство иностранцам, заключившим контракт о службе в рф

россия будет выдавать гражданство иностранцам, заключившим контракт о службе в рф

Киев • УНН

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путин подписал указ, позволяющий иностранцам, которые служат в российской армии, и их семьям получать гражданство. Это направлено на вербовку для войны против Украины.

российский президент владимир путин подписал указ о приеме в гражданство рф иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах  рф или воинских формированиях, и членов их семей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ и документ

Установить, что с заявлением о принятии в гражданство рф могут обратиться: иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции (войны- ред.) контракт о прохождении военной службы в ссср рф или в воинских формированиях

- говорится в указе.

Контракт должен быть заключен на срок не менее чем 1 год.

Также члены семей иностранцев, заключивших контракт о службе в рф, имеют право на получение российского гражданства. 

Напомним,

Российские захватчики собираются искать в Африке наемников для войны против Украины. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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