россия будет выдавать гражданство иностранцам, заключившим контракт о службе в рф
Киев • УНН
путин подписал указ, позволяющий иностранцам, которые служат в российской армии, и их семьям получать гражданство. Это направлено на вербовку для войны против Украины.
российский президент владимир путин подписал указ о приеме в гражданство рф иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах рф или воинских формированиях, и членов их семей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ и документ.
Установить, что с заявлением о принятии в гражданство рф могут обратиться: иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции (войны- ред.) контракт о прохождении военной службы в ссср рф или в воинских формированиях
Контракт должен быть заключен на срок не менее чем 1 год.
Также члены семей иностранцев, заключивших контракт о службе в рф, имеют право на получение российского гражданства.
Напомним,
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